Вакцины от коронавируса будут биться током

Простейший шприц для ввода вакцины сделали из зажигалки.

Хотя технология, известная как электропорация, очень эффективна при доставке вакцин на основе ДНК, необходимое оборудование имеет тенденцию быть громоздким, сложным и дорогим. Однако теперь ученые показали, что переделанная зажигалка для барбекю способна выполнять эту работу.

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Короче говоря, электропорация включает подачу электрического тока к месту инъекции вакцины на теле пациента, в результате чего клеточные стенки в этой области временно дестабилизируются и становятся более проницаемыми. Это позволяет большему количеству молекул ДНК проходить в клетки, чем это было бы возможно только при подкожной инъекции, вызывая гораздо больший иммунный ответ.

К сожалению, процедура обычно выполняется с использованием относительно крупных и дорогостоящих машин, что ограничивает возможности ее выполнения. В поисках более дешевой и портативной альтернативы исследователи из Технологического института Джорджии и Университета Эмори в Джорджии обратились к скромной зажигалке для барбекю.

Искра зажигания в таких устройствах генерируется куском пьезоэлектрического материала, который вырабатывает электрический ток высокого напряжения при ударе с помощью ударного механизма, активируемого кнопкой. Это означает, что для зажигалок даже не нужны батарейки, а тем более электрическая розетка.

Новое недорогое устройство, известное как ePatch, состоит из корпуса зажигалки для барбекю (без жидкости) с набором прочных стальных микроигл на конце. После введения вакцины с помощью иглы для подкожных инъекций этот набор прикладывают к коже пациента в месте инъекции, при этом микроиглы проникают в кожу всего на одну сотую миллиметра.

EPatch (внизу) рядом с традиционной машиной электропорации Технологический институт Джорджии

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При последующем нажатии кнопки на устройстве генерируемый электрический ток проходит через иглы в соседние клетки, производя тот же эффект, что и при традиционной электропорации. Тем не менее, ePatch считается менее болезненным для пациента.

"Близкое расположение микроигл позволяет нам использовать микросекундные [электрические] импульсы, а не миллисекундные импульсы, применяемые при традиционной электропорации", - говорит профессор Технологического института Джорджии Марк Праусниц, возглавляющий исследование вместе с профессором Саадом Бхамла. "Этот более короткий импульс, плюс неглубокое расположение электродов с микроиглами, сводит к минимуму нервную и мышечную стимуляцию, что позволяет избежать боли и подергивания, которые являются обычными побочными эффектами традиционной электропорации".

При использовании для доставки экспериментальной ДНК-вакцины COVID-19 мышам ePatch, как сообщается, вызывал почти десятикратный иммунный ответ по сравнению с одной подкожной инъекцией. Считается, что технология должна работать и с вакцинами на основе мРНК.

В настоящее время ePatch дорабатывается, и, по оценкам Prausnitz, пройдет не менее пяти лет, прежде чем он станет доступен для клинического использования. Он сообщает нам, что команда в настоящее время работает над версией устройства следующего поколения, которое будет поставлять как саму вакцину, так и электрический ток.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса от Илона Маска оказалась неэффективной.