Вакцина против коронавируса от Илона Маска оказалась неэффективной

Ее эффективность - всего 47%.

Компания CureVac NV, которая финансируется Илоном Маском, потеряла более половины рыночной стоимости из-за результатов тестирования новой вакцины. Ее эффективность оказалось слишком низкой - всего 47%.

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Акции компании рухнули на 52%, а сама компания подешевела на $9,6 млрд.

До этого сам Илон Маск намекал, что вакцина получит одобрение, что сказалось на стоимости акций компании. Но Маск удалил публикацию в Твиттере в течение нескольких неделе.

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В Твиттере миллиардера спросили о каких-либо новостях о CureVac, с которой сотрудничает Илон Маск для создания вакцин. "Похоже, до утверждения регулирующими органами осталось несколько месяцев", - ответил Маск. "Этим летом прибывает партия вакцин".

Но потом главный исполнительный директор Tesla снял этот пост.

Также 26 марта он написал в Твиттере, что есть шанс, что производитель электромобилей может стать крупнейшей компанией в течение нескольких месяцев, а затем удалил свое послание.

Ранее Tesla согласилась наложить ограничения на публикации Маска в социальных сетях в конце 2018 года после того, как генеральный директор сообщил, что получил финансирование, чтобы сделать компанию частной. Условия урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам США требовали, чтобы автопроизводитель нанял юриста по ценным бумагам для проверки сообщений руководителей в социальных сетях. Tesla также должна контролировать коммуникации Маска, в частности, и предварительно одобрять любую информацию, которая будет иметь значение для компании или акционеров.

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