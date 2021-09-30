YouTube начал банить видео антивакцинаторов

Антипрививочники теперь не могут размещать видео на платформе.

В среду компания заявила, что YouTube запрещает весь контент, направленный против вакцинации, на своей платформе, включая дезинформацию об одобренных вакцинах от распространенных болезней в дополнение к COVID-19.

Читай также: Откуда взялись антипрививочники: Эксперименты

Платформа социальных сетей, принадлежащая Google, удалит все видео, в которых пытаются описать хорошо известные вакцины, одобренные федеральными органами здравоохранения, как вредные, говорится в сообщении в блоге, впервые опубликованном Washington Post.

Сюда входит контент, в котором утверждается, что вакцины могут вызывать аутизм, рак, бесплодие или позволяют отслеживать реципиента вакцины с помощью микрочипа.

YouTube ранее запретил ложную информацию о вакцинах от коронавируса в октябре 2020 года. Компания заявила, что по-прежнему разрешит обсуждение политики в отношении вакцин, испытаний новых вакцин и личных учетных записей о получении вакцины.

Представитель YouTube также подтвердил Insider, что компания удалит аккаунты известных антиваксов, таких как Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, и активиста против вакцинации и писателя Джозефа Меркола.

Кеннеди-младший был одним из 12 человек, которые, согласно недавнему отчету, наиболее активно распространяли дезинформацию о COVID-19 в Интернете.

Расширение в среду правил, касающихся содержания вакцин, знаменует собой серьезное изменение в том, как компания обрабатывает контент в своем сервисе.

Читай также: Facebook начал банить контент против прививок от COVID-19

"Разработка надежных политик требует времени", - сказал Мэтт Халприн, вице-президент YouTube по вопросам глобального доверия и безопасности. "Мы хотели запустить политику, которая была бы всеобъемлющей, последовательной и обеспечивала бы принудительное исполнение, а также адекватно решала бы проблему".

YouTube и другие компании, работающие в социальных сетях, уже давно придерживаются принципа невмешательства в модерацию контента.

Но в последние годы, особенно во время пандемии и президентских выборов 2020 года, усилилось давление со стороны регулирующих органов и широкой общественности, требуя от платформ более активно контролировать дезинформацию на своих веб-сайтах.

Facebook и Twitter также предприняли шаги по ограничению распространения дезинформации о вакцине COVID-19 в Интернете.

Тем не менее, ложный контент все еще просачивается через частные группы, посвященные обсуждению и принятию проверенных методов лечения COVID-19, таких как лекарство для лошадей ивермектин.

Компании также начали подавлять ложные заявления бывшего президента Дональда Трампа в 2020 году, втягивая тему модерации контента платформ социальных сетей в продолжающуюся политическую войну.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19.