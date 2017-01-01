Откуда взялись антипрививочники: Эксперименты
Что породило движение антипрививочников и какие мифы лежат в основе их "знаний"?
Читай также: 15 крутых экспериментов в домашних условиях
Вы спросите: откуда они взялись? Антивакцинаторы появились примерно тогда же когда и сама вакцинация. Причины страхов банальны - отсутствие знаний. Но есть несколько факторов которые привели к массовым отказам прививаться в наше время. Когда появились мифы и почему это чушь собачья?
Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько мочи в обычном плавательном бассейне.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил