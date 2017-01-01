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Откуда взялись антипрививочники: Эксперименты

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Что породило движение антипрививочников и какие мифы лежат в основе их "знаний"?

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Вы спросите: откуда они взялись? Антивакцинаторы появились примерно тогда же когда и сама вакцинация. Причины страхов банальны - отсутствие знаний. Но есть несколько факторов которые привели к массовым отказам прививаться в наше время. Когда появились мифы и почему это чушь собачья?

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько мочи в обычном плавательном бассейне.

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Теги: прививки, эксперименты, видео
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