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15 крутых экспериментов в домашних условиях

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Такие эксперименты можно делать дома.

Хочешь удивить друзей гигантской зубной пастой? А может, завораживающим шоу из блесток? Тогда наши крутые эксперименты в домашних условиях - это то, что тебе сейчас нужно!

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Материалы и инструменты: колба с крышкой, блестки, канцелярский клей, вода, блестяшки, пластиковые бутылки, жидкость для мытья посуды, дрожжи, 6% перекись водорода, уксус, соль, сахар, желейные мишки, стаканы, стеклянная ваза, пена для бритья пищевые красители и другое, что точно у вас есть дома.

Напомним, ранее блогеры показали пять экспериментов с огнем.

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Теги: эксперименты, видео
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