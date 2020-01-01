Facebook начал банить контент против прививок от COVID-19

Ложные утверждения про антивирусные прививки будут удаляться.

В качестве важного шага Facebook объявил, что удалит все вводящие в заблуждение заявления и дезинформацию о вакцинах от COVID-19 как из Facebook, так и из Instagram.

Это часть более широкого шага по борьбе с фальшивыми новостями о пандемии. С декабря платформа удаляет заявления о коронавирусе, опровергнутые экспертами в области здравоохранения.

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Но в понедельник компания расширила эту политику и теперь специально нацелена на распространенные антивакцинаторов.

"Сегодня, после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), мы расширяем список ложных утверждений, которые мы удалим, чтобы включить в него дополнительные опровергнутые утверждения о коронавирусе и вакцинах", - сказал Гай Розен, вице-президент Facebook по вопросам целостности.

Сюда входят такие заблуждения, как :

COVID-19 создан руками человека

Вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены.

Заболевание безопаснее, чем вакцина

Вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм

Facebook также удалит фиктивные утверждения о том, что вакцина изменит ДНК людей или сделает их бесплодными, а также ложные утверждения о том, где производятся вакцины или об их эффективности.

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Исследователи знают, что SARS-CoV-2 не был создан в лаборатории, потому что, если бы это было так, были бы доказательства манипуляции с генетическими данными .

Тысячи ученых во всем мире секвенировали геном вируса, вызывающего COVID-19, и обнародовали свои результаты, и нет никаких следов изменения генома с помощью инструментов, имеющихся в нашем распоряжении.

Несмотря на то, что производство вакцины ускоряется, все одобренные вакцины против COVID-19 прошли такие же строгие клинические испытания в лаборатории, а также на людях, как и любая другая вакцина, представленная на рынке.

Имеется множество данных о безопасности вакцин, и хотя есть некоторые редкие люди, у которых может быть аллергия на ингредиент одной из вакцин, что характерно для любого лекарства, результаты показывают, что вакцины одобрены для использование безопасно для человека и эффективно.

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Технический гигант заявляет, что уже удалил более 12 миллионов единиц контента в Facebook и Instagram, содержащих "дезинформацию, которая может привести к неминуемым физическим повреждениям".

Facebook также объявил в понедельник, что предоставит неправительственным организациям (НПО), агентствам ООН и министерствам здравоохранения 120 миллионов долларов США в виде рекламных кредитов для распространения вакцины COVID-19 и профилактической информации о здоровье.

Конечно, Facebook не всегда проявлял такую ​​бдительность в отношении дезинформации. Исследования показали, что социальные сети были средством распространения фейковых новостей и разжигания поляризации.

Но после пандемии, и особенно после беспорядков в Капитолии 6 января, платформа стала более откровенной в борьбе с дезинформацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter начал банить твитты про влияние 5G на коронавирус.