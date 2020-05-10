Twitter начал банить твитты про влияние 5G на коронавирус

платформа коротких сообщений борется против теорий заговора.

Трагично, но не совсем неожиданно, что отчаянные времена порождают самые странные теории, на которые способно человечество. Помимо политических теорий, одна из последних идей, появившихся в Интернете и социальных сетях, заключается в том, что сети 5G виноваты в распространении или даже в возникновении коронавируса COVID-19. Twitter теперь запрещает публикации, связанные с такими теориями заговора и вводящим в заблуждение контентом, если они побуждают людей совершать акты насилия или вандализма.

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Когда страх и неуверенность совпадают с введением новой технологии или изобретения, вы можете быть уверены, что найдутся люди, которые найдут взаимосвязь между ними. Не так давно мобильные телефоны обвиняли в том, что они вызвали рак, что привело к недолговечному рынку антирадиационных наклеек для телефонов.

Можно было бы посмеяться над такими теориями, если бы они не приносили вред. Так, в Великобритании люди не только верили, но и действовали, поджигая вышки 5G.

Twitter сейчас принимает меры, ссылаясь на свою политику в отношении безопасности и содержания. Официально запрещены твиты, которые подстрекают людей к вредным действиям, которые приводят к повреждению, разрушению или вандализму имущества, особенно оборудования 5G. Чтобы было ясно, 5G конкретно упоминается, но политика также охватывает любые непроверенные теории, которые могут привести к широко распространенной панике или крупномасштабному беспорядку.

До сих пор сообщалось о запрещении более 2230 таких вводящих в заблуждение и потенциально вредных сообщений. Он также поставил под сомнение более 3,4 миллиона учетных записей, которые, как полагают его автоматизированные системы, манипулируют обсуждениями COVID-19 с целью нанесения вреда.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Twitter пожертвует миллиард долларов на борьбу с Covid-19.