Мистер Ж*а: Facebook извинился за перевод имени президента Китая

Во время визита в Мьянму имя главы Китая перевели очень странно.

Facebook извинился после неудачного перевода, в результате которого китайское имя президента Си Цзиньпина было переведено как "мистер Ж*па" на бирманском языке.

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Президент Цзиньпин посещал Мьянму, где читавшие посты о нем в Facebook, увидели оскорбительное имя, нажав "перевести это" с английского на бирманский.

Компания объяснила это "технической проблемой" и принесла извинения за перевод.

"Мы исправили техническую проблему, которая приводила к некорректным переводам с бирманского на английский в Facebook. Этого не должно было случиться, и мы предпринимаем шаги, чтобы это больше не повторилось. Мы искренне приносим извинения за оскорбление, которое могло быть вызвано переводом", - говорится в заявлении Facebook.

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Как сообщает Reuters, эта проблема была замечена после того, как государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су Чжи опубликовал заявление о соглашениях, достигнутых в ходе визита. При переводе документа делались многочисленные ссылки на "г-на Ж*пу".

Facebook сказал, что ошибка произошла, потому что их система не имела имени Си Цзиньпина в своей бирманской базе данных и предположила свой перевод.

Правительство Китая пока не комментирует инцидент.

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