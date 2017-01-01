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Трамп обвинил Google в пособничестве Китаю

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Президент США припомнил и поддержку компанией Хилари Клинтон.
Президент США считает, что Google помогает Китаю
Президент США считает, что Google помогает Китаю
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую корпорацию Google в пособничестве Китая и вооружённым силам КНР. Об этом он написал в своём официальном аккаунте Twitter.

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Трамп написал, буквально, следующее: "Google помогает Китаю и их военным, но не США. Это ужасно! Хорошая новость в том, что они помогали нечестной Хилари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось?". Последний пассаж про Клинтон касается помощи Google во время предвыборной гонки в 2016 году.

Представители Google отреагировали заявлением в Twitter, опровергающее заявление Трампа: "Напротив, мы работаем с правительством США, включая министерство обороны, во многих сферах, в том числе в кибербезопасности, рекрутинге и здравоохранении".

Напомним, ранее Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.

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Теги: Трамп, Google, Китай
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