Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом

Оговорка президента США попала на видео.

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Конечно, многие люди мало интересуются компьютерами и телефонами. И навряд ли они наизусть знают по имени и фамилии директоров всех крупных производителей электроники. Но Тим Кук, надо отдать ему должное, благодаря культовому статусу среди фанатов "яблочной" техники обладает определенной известностью. Правда, недостаточной для президента США Дональда Трампа.

На прошедшей встрече Консультативного совета по кадровой политике глава американского государства забыл фамилию сидящего по правую руку Тима Кука и ничтоже сумняшеся назвал его Тим Эппл. Видеозапись оговорки можно увидеть ниже.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple готова снизить стоимость iPhone.

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