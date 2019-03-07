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Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом

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Оговорка президента США попала на видео.
Тим Кук и Дональд Трамп
Тим Кук и Дональд Трамп
Скриншот видео

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Конечно, многие люди мало интересуются компьютерами и телефонами. И навряд ли они наизусть знают по имени и фамилии директоров всех крупных производителей электроники. Но Тим Кук, надо отдать ему должное, благодаря культовому статусу среди фанатов "яблочной" техники обладает определенной известностью. Правда, недостаточной для президента США Дональда Трампа.

На прошедшей встрече Консультативного совета по кадровой политике глава американского государства забыл фамилию сидящего по правую руку Тима Кука и ничтоже сумняшеся назвал его Тим Эппл. Видеозапись оговорки можно увидеть ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple готова снизить стоимость iPhone.

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Теги: Тим Кук, Дональд Трамп, Apple
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    07.03.2019, 09:41
Оценка:  0
Я заробляю 235 доларів на годину, працюючи з дому. Я був вражений, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому 300 доларів, але я бачу, як вона працює зараз. Я відчуваю стільки свободи тепер, коли я власний бос.
Це те, що я роблю ... >>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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