Facebook начал банить украинские рок-группы

Под бан попали группы из Украины с нацистскими названиями.

Facebook удалил страницы хэви-метал групп SoldierSS of Evil, Whitelaw и Frangar за нарушение политики платформы в отношении ненавистнических высказываний.

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Запрет последовал за новым расследованием Аль-Джазиры, которая выявила 120 страниц Facebook - с общим количеством более 800 000 лайков - в основном хэви-метал групп и рекорд-лейблов, имеющих прямую связь с идеологией белого превосходства. Аль-Джазира пометила пять из этих страниц в Facebook за нарушение правил платформы, демонстрируя идеологию белых сторонников превосходства, но две из них все еще находятся на рассмотрении.

По словам Аль-Джазира, большинство страниц были в сети в течение многих лет, активно публикуя обновления и рекламируя свои товары, иногда используя “изображения белого превосходства“. Одна из групп, чьи страницы с контрафактной продукцией еще есть, - M818th, блэк-метал группа из Украины, чье полное название означает “Hitler's Hammer“.

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Основатель группы связан с крайне правыми националистическими движениями, и группа использует нацистскую пропаганду в своих песнях, таких как части речи Джозефа Геббельса и официальный гимн нацистской партии Хорста Весселя-Лиеда.

Ярно Ритцен, журналист, руководивший расследованием Аль-Джазиры, сказал TNW, что они пометили только пять страниц, но Facebook следует знать обо всех 120, поскольку большинство примеров было просто найдено через “Связанные страницы“.

“Поэтому Facebook не должно быть слишком сложно идентифицировать большинство этих страниц, спускаясь по собственной кроличьей норе“, - написал Ритцен в ответ на TNW.

Большие группы в списке умнее скрывают свои очевидные связи с расистскими идеологиями - например, пытаются стереть часть контента, который противоречит политике Facebook, например свастики, логотипы СС и т. д. - но другие остаются вопиюще расистскими.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter массово забанил популярные украинские аккаунты.

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