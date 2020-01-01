Астронавт NASA: Трещины на МКС - серьезная проблема

На Международной космической станции (МКС) появляются трещины, и астронавт NASA в отставке Билл Шеперд говорит, что это "довольно серьезная проблема".

После того, как российские космонавты обнаружили трещины на модуле станции “Заря“, в августе Владимир Соловьев, летный директор российского сегмента МКС, публично объявил о проблеме.

NASA заявляет, что в настоящее время трещины не представляют опасности для астронавтов, а агентство сообщило Insider в прошлом месяце, что никто не выявил “новых потенциальных мест утечки“ на станции.

Читай также: На Международной космической станции обнаружены новые трещины

Но на слушаниях в комитете Палаты представителей во вторник Шеперд сказал представителям Конгресса, что “есть, вероятно, другие трещины, которые мы еще не нашли“.

“Насколько мне известно, российские инженеры и инженеры NASA - они проанализировали это - они не совсем понимают, почему эти трещины появляются сейчас“, - сказал Шеперд.

Шеперд четыре раза вылетал на орбиту на космических шаттлах. Он работал над Программой Международной космической станции, когда запускались ее первые модули, и он командовал первым экипажем на станцию ​​в 2000 году. На слушаниях он сказал, что узнал больше о трещинах на двух заседаниях Консультативного комитета NASA по МКС. к которой он недавно присоединился.

Трещины “довольно маленькие - они выглядят как царапины на поверхности алюминиевой пластины“, - сказал Шеперд, добавив: “Их, вероятно, около полудюжины“.

Шеперд сказал комитету Палаты представителей, что в настоящее время трещины недостаточно длинные, чтобы создавать “серьезную проблему“.

Но в прошлом месяце Соловьев сказал государственному информационному агентству РИА: “Это плохо и предполагает, что трещины со временем начнут распространяться“, - говорится в отчете.

Читай также: На МКС произошла утечка воздуха

Соловьев не сообщил, насколько обширными были трещины в то время.

Шеперд не сказал, планируют ли NASA и Россия продолжить исследование трещин, помимо анализа, который они уже завершили.

В прошлом оба космических агентства не торопились, исследуя и устраняя проблемы, которые не угрожают безопасности космонавтов и не мешают работе МКС.

МКС находится на орбите Земли уже 20 лет и показывает признаки возраста. На российской стороне космической станции находятся некоторые из ее самых старых компонентов, и трещины - последнее в серии проблем в этих модулях.

В прошлом году унитаз в этом сегменте вышел из строя, температура загадочным образом повысилась, а система подачи кислорода вышла из строя.

Читай также: Россияне пожаловались на запах спирта на МКС

В сентябре 2019 года из другого модуля космической станции, “Звезда“, в котором живут космонавты, началась утечка воздуха. Это не было непосредственной опасностью для космонавтов, и в конце концов они нашли дыру и залатали ее каптоновой лентой.

Даже новейший российский модуль - космический корабль “Наука“ , который запустили к МКС в июле, - столкнулся с серьезными проблемами. Вскоре после стыковки со станцией “Наука“ неожиданно запустила двигатели. Это привело к тому, что вся МКС развернулась на 540 градусов и перевернулась вверх ногами, прежде чем через час диспетчеры взяли на себя управление.

У NASA есть средства для продолжения эксплуатации МКС до 2024 года, и оно намерено получить от Конгресса продление, чтобы продолжить работу станции до 2028 года.

Но Шеперд сказал, что NASA должно сначала разгадать загадку новых трещин в модуле “Заря“.

Читай также: МКС отмечает 20-летие с начала полноценной работы

В конечном итоге МКС будет выведена из эксплуатации и направится в атмосферу, чтобы сгореть. После этого NASA не хочет строить новую станцию; вместо этого агентство привлекает для этого частные компании.

В настоящее время он оценивает около дюжины предложений по космическим станциям от различных компаний с целью распределить 400 миллионов долларов между двумя-четырьмя из них.

В конечном итоге NASA надеется стать одним из многих заказчиков частных коммерческих космических станций.

Агентство уже выделило Axiom Space 140 миллионов долларов на запуск модулей на МКС, которые в конечном итоге отсоединятся от нее и станут их собственной космической станцией. Axiom планирует запустить свой первый модуль на МКС в 2024 году.

Тем временем Китай запустил первую часть своей собственной космической станции в начале этого года, а на прошлой неделе астронавты завершили там свою первую трехмесячную миссию.