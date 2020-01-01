МКС отмечает 20-летие с начала полноценной работы

Со 2 ноября 2000 года не была полностью пустой.

Международная космическая станция (МКС) отмечает важную веху: орбитальной лаборатории исполняется 20 лет непрерывного присутствия человека.

2 ноября 2000 г. на МКС прибыл первый экипаж 1-й экспедиции. Астронавт NASA Уильям Шеперд был первым командиром космической станции, проложив путь на 20 лет жизни и работы людей на низкой околоземной орбите. Начиная с той первой исторической миссии, орбитальная лаборатория постоянно была занята людьми.

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Космическая станция находится на низкой околоземной орбите, а это означает, что астронавты месяцами проводят в условиях микрогравитации. Однако невесомость может иметь значительные краткосрочные и долгосрочные последствия для космонавтов.

"Вы замечаете большие различия в своем теле, особенно в ваших мышцах с точки зрения того, насколько они атрофируются в ваших ногах [и] у вас есть жидкостный сдвиг, который происходит, когда вы попадаете в среду с микрограммами или нулевыми перегрузками", - сказал Линнехан во время интервью, объясняющее, как жидкость в теле, обычно удерживаемая гравитацией на Земле, перемещается вверх в верхнюю часть туловища, грудь и голову космонавта.

Линнехан провел в космосе более 59 дней, включая шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа 11 минут. Он летал на STS-123, который доставил на МКС в марте 2008 года японский модуль логистики и канадский ловкий манипулятор специального назначения по кличке Dextre.

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"Каждый, кто отправляется в космос, чувствует себя очень разбитым - у них на пару дней сильно пухнет голова", - сказал Линнехан. В конце концов, "вы придете к некоторому типу устойчивого состояния, когда ваше тело адаптируется к этой среде, и вы почувствуете себя лучше, а затем вы сможете заниматься своими повседневными делами".

В условиях микрогравитации на космической станции астронавты летают, поэтому "вверх" и "вниз" означают не то, что на Земле. Барбара Морган, которая летала на МКС в 2007 году в рамках программы NASA "Учитель в космосе", описала, как в первые пару дней в орбитальной лаборатории чувствовала себя вверх ногами.

"В космосе нет ни верха, ни низа", - сказала Барбара Морган. "Как только ваше тело привыкнет к [микрогравитации], верх будет везде, где находится ваша голова".

Однако первые пару дней на орбите Морган описала, что все время чувствовала себя перевернутой и у нее отсутствовал аппетит - она ​​ела только суп и пила, чтобы избежать обезвоживания. Только на четвертый день пребывания в космосе она наконец начала привыкать к условиям микрогравитации.

Анна Фишер, которая была первой матерью в космосе, также вспоминала похожие чувства во время пребывания на орбите, включая тошноту в первые пару дней и просто попытку сориентироваться. "Где бы ее ноги ни были, это был пол, а все, что было над ней, было потолком", - сказала Фишер.

Астронавты также имеют тенденцию испытывать изменения во вкусовых рецепторах, например, еда становится более безвкусной, поэтому на орбите предпочитают более острую пищу. Любимой космической едой Морган был бефстроганов, в то время как остальным ее товарищам по команде очень понравился коктейль из креветок.

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Еще одна сложность жизни в космосе - это посещение туалета в условиях микрогравитации, которое астронавты сравнивают с сидением на пылесосе.

Однако недавно на космической станции была модернизирована система ванных комнат. Фишер, которая провела 136 дней в космосе, совершив два выхода в открытый космос во время своей миссии на МКС в 2017 году, работает в Collins Aerospace, компании, которая разработала новую туалетную систему. Названный Универсальной системой управления отходами, он был запущен на космическую станцию ​​29 сентября.

Новый космический унитаз эффективнее, легче и меньше старых моделей. Фишер объяснила, что он также предназначен для лучшего размещения женщин-астронавтов и поддержки более крупных экипажей для длительных миссий.

Создание космической станции продвинуло космические полеты, позволяя выполнять более длительные миссии. На протяжении 20-летней истории непрерывного проживания людей NASA изучало, как жизнь в условиях микрогравитации влияет на астронавтов при подготовке к полетам с экипажем на Луну и однажды к путешествию на Марс или за пределами.

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Известно, что более длительные космические полеты влияют на человеческий организм по-разному, в том числе вызывают изменения в структуре и функциях мозга астронавтов, зрении, клетках сердечной мышцы и разнообразии бактерий в кишечнике. Продолжительное проживание и работа в условиях микрогравитации также может вызвать потерю костной и мышечной массы.

Продолжительный космический полет также может быть связан с ощущением изоляции из-за длительного разлуки с семьей и друзьями. Научиться справляться с этим в качестве космонавтов можно применительно к текущим событиям на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA подсчитали стоимость уничтожения МКС.