Россия превратит МКС в отель для космических туристов

В РФ считают, что смогут превратить МКС в роскошный отель.

Все грезят космическим туризмом. SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin – все они хотят выйти на уровень постоянных космических запусков. Присоединиться к тренду "доступных космических путешествий" решила и Россия, которая намерена построить "роскошный отель" на МКС, сообщает Popular Mechanics.

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О подобном желании было заявлено еще в начале года. На тот момент гендиректор ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев заявил следующее:

"МКС у нас загружена на 30%. Это тренд общероссийский, недозагруженность. Стоит тема расширения российского сегмента и замена, у нас модули на МКС летают по 20-25 лет, и они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно. Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря. Те модули, которые у нас имеются, приспособить для космического туризма".

От планов, как стало известно, не отказались, но вместо использования уже имеющихся на Международной космической станции модулей теперь рассматривается вариант создания нового.

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Согласно имеющейся информации, под космическую гостиницу предполагается переработать конструкцию научно-энергетического модуля (НЭМ) массой 20 тонн, длиной 15,5 метра и объемом 92 кубических метра, оригинальный вариант которого в настоящий момент разрабатывается.

Всего внутри блока можно оборудовать четыре спальных каюты, две медицинские комнаты объемом по два кубических метра, а также зону отдыха с иллюминатором диаметром 426 миллиметров. В распоряжении каждого туриста окажется отдельная спальная каюта объемом два кубических метра с иллюминатором диаметром 228 миллиметров, а также средства личной гигиены, тренажеры и доступ к Wi-Fi.

Стоимость одного билета будет составлять $40 млн. За эту цену турист сможет провести на борту Международной станции одну-две недели. За дополнительную плату в размере $20 млн туристам могут предложить открытый выход в космос в сопровождении профессионального космонавта, а также продлить нахождение на МКС до целого месяца.

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Стоимость разработки российского туристического модуля оценивается в $454 млн. Для того чтобы окупить эти затраты максимально быстро, РКК Энергия планирует отправлять к МКС по два туриста в сопровождении одного профессионального космонавта. При возможности осуществления четырех запусков Союзов ежегодно, число туристов, находящихся на станции в рамках коротких визитов, можно будет увеличить до шести. По подсчетам корпорации, при таком темпе туристический блок сможет окупиться примерно за 7 лет.

Для снижения издержек РКК Энергия хочет найти как минимум 12 человек, готовых оплатить предзаказ на сумму около $4 млн для того, чтобы можно было приступить к разработке модуля орбитального отеля. За два года до запланированной отправки двух туристов к МКС корпорация будет ожидать выплаты в размере $12,6 млн, а непосредственно перед вылетом — последний транш в размере 10,8 миллиона. К слову, аналогичный подход использовала компания Virgin Galactic, когда только начинала воплощать свои амбиции в сфере космического туризма.

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Несмотря на столь амбициозные планы, авторы предложения осознают, что перед ними стоит несколько серьезных проблем. Основной, конечно же, является техническая сложность сборки и оснащения туристического модуля, даже с учетом имеющихся чертежей. Второй проблемой являются сроки. По оценкам специалистов РКК «Энергия», на создание модуля потребуется пять лет. То есть его фактический запуск к МКС может состояться не раньше 2022 года, а возможно, и позже.