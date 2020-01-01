Китайские астронавты приземлились после исторической трехмесячной миссии

Они находились на китайской космической орбитальной станции.

Космический корабль, на борту которого находились Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, благополучно приземлился в пустыне Гоби во Внутренней Монголии 17 сентября в 08:34 по Киеву, выполнив историческую миссию Шэньчжоу-12 до конца.

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"Шэньчжоу-12" был запущен 16 июня и прибыл через семь часов в Тяньхэ ("Гармония небес"), основной модуль китайской космической станции, находящейся на околоземной орбите. Экипаж Шэньчжоу-12, которым командовал Не, провел на борту Тяньхэ 90 дней, оставаясь в воздухе примерно в три раза дольше, чем любой предыдущий китайский космический полет с экипажем.

Возвращение Шэньчжоу-12 на Землю было многодневным. Согласно заявлению Китайского управления пилотируемой космической техники (CMSEO), космический корабль отделился от Тяньхэ в 03:56 по Киеву 16 сентября. Затем Шэньчжоу-12 провел тест с приближением к Тяньхэ, который был завершен к 08:38 в четверг (16 сентября), сообщили официальные лица CMSEO в другом обновлении.

Во время своего пребывания на орбите астронавты сделали несколько удивительных фотографий Земли и провели множество научных экспериментов. Они также выполнили два выхода в открытый космос, призванных помочь полностью запустить и подготовить Тяньхэ длиной 16,6 метра к будущим посещениям, которые будут частыми в ближайшие месяцы.

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Например, ожидается, что Китай отправит роботизированный грузовой космический корабль в направлении Тяньхэ примерно 20 сентября. И следующий полет с экипажем к модулю, шестимесячный Шэньчжоу-13, по-видимому, планируется запустить в середине октября. (С китайскими миссиями трудно установить точные сроки, потому что страна, как правило, не объявляет заранее многие детали своих планов космических полетов.)

Китай также планирует запустить на орбиту еще два модуля, которые соединятся с Тяньхэ, чтобы сформировать трехкомпонентную космическую станцию ​​под названием Тяньгун ("Небесный дворец"), которая примерно на 20% больше, чем Международная космическая станция (МКС). Завершение сборки этого орбитального комплекса ожидается в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали смертельную опасность полетов в космос.