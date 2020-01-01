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На Международной космической станции обнаружены новые трещины

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Российский модуль в опасности.
На этом снимке, сделанном в декабре 1998 года, показан экипаж космического челнока STS-88, соединяющий узел Unity, построенный в США (внизу), с модулем "Заря", построенным в России.
На этом снимке, сделанном в декабре 1998 года, показан экипаж космического челнока STS-88, соединяющий узел Unity, построенный в США (внизу), с модулем "Заря", построенным в России.
NASA.gov

Российские космонавты обнаружили трещины в модуле "Заря" Международной космической станции (МКС) и обеспокоены тем, что трещины могут распространяться со временем, сообщил в понедельник (30 августа) высокопоставленный космический чиновник.

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"Поверхностные трещины были найдены в некоторых местах на модуле Зари", - сказал Владимир Соловьев, главный инженер ракетно-космической корпорации Энергия. "Это плохо и предполагается, что трещины со временем начнут расширяться".

По данным NASA, модуль "Заря", также называемый функциональным грузовым блоком, был первым из когда-либо запущенных компонентов МКС. Он был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года.

Соловьев недавно заявил, что МКС начинает показывать свой возраст, и предупредил, что после 2025 года потенциально может произойти "лавина" сломанного оборудования.

Появление этих новых трещин произошло после нескольких недавних инцидентов на МКС. В марте российские космонавты заделали две небольшие трещины шириной с человеческий волос в модуле "Звезда" Модуль "Звезда" содержит жилые помещения для двух космонавтов и поддерживает системы жизнеобеспечения станции, а также резервные системы жизнеобеспечения в американской части станции. Крошечные трещины в модуле считались источником утечки воздуха, которую NASA и Роскосмос исследовали в течение нескольких месяцев. 

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А в августе реактивные двигатели на российском исследовательском модуле "Наука" неожиданно выстрелили и сбили всю станцию ​​с места. Модуль только пристыковался к станции, и когда двигатели внезапно дали осечку, "Наука", по сути, попыталась оторваться от точки стыковки, потянув за собой МКС.

Российские официальные лица заявили, что причиной инцидента, скорее всего, был сбой программного обеспечения и небольшая человеческая ошибка.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет построить собственную космическую станцию.

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Теги: МКС, модуль
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