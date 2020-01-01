Китай запустил на орбиту главный модуль новой космической станции

Китай успешно запустил 22-тонный модуль поздно в среду, начав интенсивный период миссий по строительству собственной космической станции.

Ракета большой грузоподъемности Long March 5B стартовала с прибрежного космодрома Вэньчан в 07:23 по Киеву. Основной модуль космической станции Тяньхэ отделился от первой ступени после 490 секунд полета.

Развертывание солнечных батарей произошло через чуть более часа после запуска. Вскоре после этого Ли Шанфу, главный командир Китайской программы пилотируемых космических полетов, объявил об успешном запуске.

Читай также: Китай показал будущий модуль своей космической станции

Ожидается, что Тяньхэ, или “гармония небес“, поднимет свою орбиту примерно на 370 километров над Землей. Ожидается, что беспилотный грузовой космический корабль Тяньчжоу-2 встретится и стыкуется с Тяньхэ в середине-конце мая, в преддверии июньского визита трех астронавтов на борт Шэньчжоу-12.

Эти миссии станут первыми из 11 запусков в 2021 и 2022 годах для строительства запланированного 66-тонного трехмодульного орбитального поста. Ракета Long March 2F и космический корабль Шэньчжоу также будут постоянно находиться в резерве в Цзюцюане для выполнения аварийно-спасательных операций на космической станции, заявил в марте высокопоставленный космический представитель .

Тяньхэ намного более крупная модернизация небольшой 8-тонной испытательной лаборатории Тяньгун. Она оснащена многоступенчатым стыковочным узлом, чтобы облегчить строительство космической станции и позволить экипажу приступить к работе в открытом космосе.

Тяньхэ длиной 16,6 метра и диаметром 4,2 метра будет обеспечивать регенеративное жизнеобеспечение и основные жилые помещения для астронавтов, а также обеспечивать движение для поддержания орбитальной высоты.

Читай также: Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B

Этап строительства китайской космической станции начинается почти через 30 лет после того, как проект был одобрен еще в 1992 году.

В течение этого периода Китай разработал и испытал космический корабль Шэньчжоу и Long March 2F для пилотируемых космических полетов, ретрансляционные спутники, технологии сближения и стыковки, дозаправку в условиях микрогравитации, новые ракеты-носители и прибрежный центр запуска спутников Вэньчан для продолжения проекта.

Ожидается, что космическая станция будет работать на орбите не менее десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай отобрал 18 новых космонавтов для новой космической станции.