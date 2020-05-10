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Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B

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Ракета способна доставлять в космос до 25 тонн полезного груза.
Запуск ракеты
Запуск ракеты
Скриншот видео

Китайское космическое агентство завершило жизненно важный тестовый запуск сегодня (5 мая), проведя первый запуск тяжелой ракеты Long March 5B прошел без сучка и задоринки.

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Ракета Long March 5B является краеугольным камнем китайских планов освоения космоса. Тот же аппарат полетит на Марс с миссией Tianwen, запуск которой запланирован на лето. И ракета большой грузоподъемности также необходима для запуска модулей новой космической станции, которую Китай планирует построить. Также ракета может нести капсулу с экипажем.

По данным SpaceNews, сегодняшний полет - это беспроблемная испытательная миссия для этого транспортного средства, причем Китай особенно стремится получить данные о характеристиках своего теплового щита и парашютов, а также о других аспектах капсулы. Согласно заявлению Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, государственного подрядчика космического агентства, капсула должна нести шесть или семь астронавтов одновременно.

Запуск ракеты
Запуск ракеты
Скриншот видео

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“Long March 5B“ способен поднять 25 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту, что является жизненно важным требованием для мечты Китая о строительстве новой космической станции. Ракета также оснащена обтекателем большего диаметра, чем ранее запускались, что является требованием для рассматриваемых модулей.

Запуск ракеты произошел в 6 часов вечера по местному времени или 10 утра по Киеву. Примерно через 8 минут после запуска ракета и капсула разделились. Предполагая, что полет остальной части капсулы экипажа пройдет гладко, сегодняшний успех откроет дверь для 11 запусков, предназначенных для облегчения строительства космической станции, сказал в заявлении главный конструктор программы с экипажем Чжоу Цзяньпин.

Трехмодульная космическая станция, называемая Тяньхэ, предназначена для исследований в области науки, и на орбите возможен ряд исследований, добавил Чжоу.

До этого Китай управлял двумя космическими лабораториями: Tiangong-1, запущенным в 2011 году, и Tiangong-2, запущенным в 2016 году. Страна впервые запустила своих собственных космонавтов, называемых тайконавтами, в 2003 году, но с 2016 года не запускала полетов с экипажем. 

Напомним, ранее сообщалось, что запуск китайской ракеты второй подряд завершился неудачей.

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Теги: Long March 5B, Китай, ракета
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