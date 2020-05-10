Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B

Ракета способна доставлять в космос до 25 тонн полезного груза.

Китайское космическое агентство завершило жизненно важный тестовый запуск сегодня (5 мая), проведя первый запуск тяжелой ракеты Long March 5B прошел без сучка и задоринки.

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Ракета Long March 5B является краеугольным камнем китайских планов освоения космоса. Тот же аппарат полетит на Марс с миссией Tianwen, запуск которой запланирован на лето. И ракета большой грузоподъемности также необходима для запуска модулей новой космической станции, которую Китай планирует построить. Также ракета может нести капсулу с экипажем.

По данным SpaceNews, сегодняшний полет - это беспроблемная испытательная миссия для этого транспортного средства, причем Китай особенно стремится получить данные о характеристиках своего теплового щита и парашютов, а также о других аспектах капсулы. Согласно заявлению Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, государственного подрядчика космического агентства, капсула должна нести шесть или семь астронавтов одновременно.

Запуск ракеты Скриншот видео

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“Long March 5B“ способен поднять 25 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту, что является жизненно важным требованием для мечты Китая о строительстве новой космической станции. Ракета также оснащена обтекателем большего диаметра, чем ранее запускались, что является требованием для рассматриваемых модулей.

Запуск ракеты произошел в 6 часов вечера по местному времени или 10 утра по Киеву. Примерно через 8 минут после запуска ракета и капсула разделились. Предполагая, что полет остальной части капсулы экипажа пройдет гладко, сегодняшний успех откроет дверь для 11 запусков, предназначенных для облегчения строительства космической станции, сказал в заявлении главный конструктор программы с экипажем Чжоу Цзяньпин.

Трехмодульная космическая станция, называемая Тяньхэ, предназначена для исследований в области науки, и на орбите возможен ряд исследований, добавил Чжоу.

До этого Китай управлял двумя космическими лабораториями: Tiangong-1, запущенным в 2011 году, и Tiangong-2, запущенным в 2016 году. Страна впервые запустила своих собственных космонавтов, называемых тайконавтами, в 2003 году, но с 2016 года не запускала полетов с экипажем.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск китайской ракеты второй подряд завершился неудачей.