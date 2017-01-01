Китай показал будущий модуль своей космической станции

Станцию запустят в 2022 году.

В китайском городе Чжухай открылась крупнейшая в стране авиакосмическая выставка Airshow China. В рамках нее организаторы показали полноразмерную модель будущей космической станции Тяньгун (Tiangong), что переводится как “Небесный дворец“.

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Ее центральный модуль цилиндрической формы вытянулся в длину на 17 метров, а его вес составит 60 тонн. Такие габариты не кажутся значительными, если сравнить их с Международной космической станцией (МКС), у которой длина основного модуля — 51 метр, а вес всей станции — 417 тонн. В будущем к нему должны присоединить два других модуля, предназначенных для научных экспериментов, и солнечные батареи. Внутри главного цилиндра хватит места для трех космонавтов, которые будут проводить эксперименты, связанные с микрогравитацией.

МКС запустили в 1998 году. Она стала международным проектом, в котором участвовали Россия, США, Канада, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Япония. В 2014-м и 2017-м администрация президента США подчеркивала, что финансирование станции продлится до 2024 года. О том, что с ней произойдет после назначенного срока, сказать сложно. Однако не исключено, что ее выведут из эксплуатации. В то же время Тяньгун должны завершить к 2022 году. Ожидается, что она прослужит десять лет. Такое положение вещей делает ее прямым конкурентом и кандидатом на замену МКС, тем более что Пекин предложил другим странам и частным компаниям проводить там собственные эксперименты. ЕКА уже отправило в Китай космонавтов для тренировок, на случай если доведется работать внутри новой станции.

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Ранее Китай отправлял в космос аппараты со схожим названием: лаборатории Тяньгун-1 и Тяньгун-2. Первую запустили в 2011 году, а вторую — в 2016-м. Однако с одной из них связан неприятный инцидент. В марте 2016 года китайские СМИ сообщили о прекращении связи с Тяньгун-1, а власти признали, что орбитальный модуль начал терять орбиту. В начале 2018-го исследователи из разных стран столкнулись с трудностями, прогнозируя, куда именно упадут обломки лаборатории. Она начала снижение в конце марта и вошла в атмосферу Земли 2 апреля. Обломки аппарата упали в Тихий океан, к северо-западу от Таити.