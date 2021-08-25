День в истории: 25 августа - Linux и открытие Северной земли

В этот день - 25 августа - произошли такие события.

Открытие Северной земли

Северная земля

15 июля 1930 года из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе “Георгий Седов“ вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством О.Шмидта и В.Визе.

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В конце июля “Георгий Седов“ подошел к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана.

За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли). На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. В течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Г.Ушаковым вели там исследования Северной Земли.

25 августа 1930 года экспедиция открыла западные берега Северной Земли

“Георгий Седов“ дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг.

День рождения Linux

Linux

25 августа отмечает свой День рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux.

История этого продукта берёт своt начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне – владельца товарного знака “Linux“ Линуса Бенедикта Торвальдса.

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Создатель операционной системы в одном из своих интервью как-то заметил, что официальной даты рождения созданного им продукта нет. Такой датой можно считать и анонсирование работ по созданию свободного ядра 25 августа 1991 года (которую, кстати, он называет приоритетной и именно ее считает для себя Днем Рождения Linux), выход релиза 0.01 17 сентября 1991 года (в тот день код был выслан только близким друзьям), 3 июля 1991 года – дата первого упоминания Торвальдсом о создании операционной системы и 5 октября всё того же 1991 года, когда вышел в свет уже официальный публичный релиз версии 0.02.

Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получивших свободный доступ к её исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких, как Intel, IBM, AMD, Samsung и др.

Название операционной системы появилось не сразу. Сам Торвальдс, отдавая дань уважения вдохновившей его операционной системе UNIX, хотел, чтобы название обязательно оканчивалось на букву “Х“. Поэтому первый вариант, придуманный самим автором ОС, звучал как Freax – название, образованное от английских слов “free“ (свободный, бесплатный) и “Freak“ (чудак).

Позднее, установивший ядро на севере университета, Ари Лемке дал ОС название “Linux“, сумев, таким образом сохранить в названии и литеру “Х“, и не забыть, при этом, об имени её создателя.

В 1994 году состоялся выход первой официальной версии ОС, а годом позднее был зарегистрирован товарный знак Linux. Своей популярностью ОС обязана сохранению принципа свободного распространения, доступа к исходному коду, его дополнению или изменению пользователем по своему усмотрению для собственных проектов, с условием предоставления такого же свободного доступа к модифицированному коду любому пользователю.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение основателя Google и изобретателя паровой машины.