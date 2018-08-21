День в истории: 21 августа - рождение основателя Google и изобретателя паровой машины
День рождения Уильяма Мердока
21 августа 1754 года родился британский механик Уильям Мердок. В первую очередь он известен как изобретатель, первым применившим газ для освещения. Также он усовершенствовал паровую машину, сделав первый двигатель с шатким цилиндром. Мердок создал и первый автомобиль, предложив модель кареты с паровым двигателем.
День рождения Сергея Брина
21 августа 1973 года родился Сергей Брин - разработчик поисковой системы Google. Он занимает 13 место в списке самых богатых людей в мире по версии Forbes.
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Брин родился в Москве, но его семья переехала в США, когда Сергею было всего пять лет.
Отец будущего миллиардера - бывший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, кандидат физико-математических наук. После переезда в США стал преподавателем Мэрилендского университета.
Его мать была научным сотрудником в Институте нефти и газа, затем - специалист по климатологии в NASA и директор благотворительной организации ХИАС.
Сергей Брин закончил Стэнфордский университет. Во время учебы он встретил Ларри Пейджа, с которым придумал первый поисковик google.stanford.edu. И уже 14 сентября 1997 года был зарегистрирован домен google.com, который стал самым популярным поисковиком в мире.
Глобальное потепление
В 1981 году ученые впервые в прессе заявили об угрозе глобального потепления на Земле. Сами же исследования проводили с начала 1970-х годов.
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Специалисты отмечали, что с начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 °C, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Каждое из последних трех десятилетий было теплее предыдущего, температура воздуха была выше, чем в любое предшествующее десятилетие, начиная с 1850 года.
Напомним, днем ранее мы вспоминали Телефон с дисковым набором и патент на электробатарею.
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