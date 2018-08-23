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День в истории: 23 августа - Запуск Интернета и Харьковского метрополитена

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23 августа можно считать днем рождения Всемирной паутины.

Харьковский метрополитен

Харьковский метрополитен
Харьковский метрополитен
varandej.livejournal.com

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В 1975 году была запущена первая очередь метрополитена. За первый день, 23 августа, на подземке проехали 413 тыс. пассажиров. Первая очередь заключала в себе участок Свердловско-Заводской линии длиной 9,8 км и восемью станциями от “Улицы Свердлова“ до “Московского проспекта“.

Сейчас метро Харькова насчитывает три ветки и 30 станций. Также метрополитен занимает 51-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 99-м по длине линий.

Запуск Интернета

Первый веб-сервер
Первый веб-сервер
Wikimedia

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Хотя официальной датой рождения сети Интернет считается 6 августа, когда Тим Бернес-Ли создал первый веб-сервер, но публичный доступ к нему был открыт именно 23 августа. За это время основатель интернета добавил туда первую фотографию

День рождения четырех нобелевских лауреатов

 

Нобелевская премия
Нобелевская премия
EPA/UPG

23 августа родились сразу четыре лауреата Нобелевской премии.

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Так, в 1921 году родился обладатель премии в области экономики Кеннет Джозеф Эрроу, который получил ее “за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия и теорию благосостояния“.

В 1924 - Роберт Мертон Солоу - американский экономист, лауреат премии 1987 года “за фундаментальные исследования в области теории экономического роста“].

В 1931 родился Хамилтон Отанел Смит - американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1978 года.

И в 1933 - Рооберт Керл - лауреат Нобелевской премии по химии за 1996 год совместно с Х. Крото и Р. Смолли с формулировкой “За открытие фуллеренов.

Напомним, вчера мы вспоминали открытие Австралии и первый сухогруз на ядерном топливе.

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Теги: день в истории, интернет, Нобелевская премия, Харьков, метрополитен
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2019, 13:18
Оценка:  0
гость
Он ни при чем. Это называется - дали обезьяне гранату. Вам же все мало....
vlabzh    23.08.2018, 16:14
Оценка:  +1
vlabzh
Действия в соответствии с методами теории второго
лауреата привели к кризису 2008 года.
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