Virgin Galactic увеличила стоимость билетов в космос вдвое

Теперь билеты стоят 450 тысяч долларов.

Virgin Galactic снова начала продавать места на своем суборбитальном космическом лайнере, но цена выросла.

Компания, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона, остановила продажу билетов в декабре 2018 года, вскоре после того, как ее аппарат VSS Unity впервые достиг суборбитального пространства во время пилотируемого испытательного полета. Тогда цена составляла 250 000 долларов за место.

В четверг (5 августа) Virgin Galactic объявила, что немедленно возобновляет продажу билетов со стартовой ценой в 450 000 долларов за место.

Читай также: Virgin Galactic и NASA создадут аппараты для частных полетов

Этот шаг последовал за четвертым космическим полетом Unity, который произошел 11 июля с космодрома Америка в Нью-Мексико. Эта испытательная миссия была первой поездкой Unity с экипажем: космический самолет нес Брэнсона и еще трех человек в своей кабине, а также двух пилотов в кабине.

"Поскольку мы стремимся донести чудо космоса до широких слоев населения, мы рады открыть дверь в совершенно новую отрасль и потребительский опыт", - заявил в четверг генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер в своем заявлении, в котором также были объявлены финансовые результаты компании. на второй квартал 2021 года.

Virgin Galactic предлагает клиентам три варианта: приобрести одно место, купить несколько вместе или забронировать весь полет на восьмиместном Unity (или других космических самолетах, которые вступят в строй, например, недавно построенном VSS Imagine). Компания также продает кресла для исследований в условиях микрогравитации и профессиональной подготовки космонавтов. "Они находятся в другом уровне, по 600 000 долларов за штуку", - сказал Колглейзер во время телефонного разговора с инвесторами в четверг днем.

VSS Unity взлетает под крылом самолета-носителя VMS Eve, который поднимает космический самолет на высоту около 15 000 метров. В этот момент космический лайнер высвобождается, зажигает свой бортовой ракетный двигатель и улетает в суборбитальное пространство.

Читай также: Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов

Пассажиры испытывают от трех до четырех минут невесомости и могут увидеть Землю в темноте космоса, прежде чем вернуться на Землю для посадки на взлетно-посадочную полосу, примерно через час после взлета.

По словам представителей Virgin Galactic, на сегодняшний день билеты забронировали около 600 человек. Но они ожидают, что сейчас это число значительно вырастет, учитывая повышенный интерес к полету 11 июля.

У Virgin Galactic есть один главный конкурент в индустрии суборбитального космического туризма - Blue Origin Джеффа Безоса, который совершил свой первый пилотируемый космический полет 20 июля. (Сам Безос был на этом рейсе.) Blue Origin еще не объявила, сколько места будет на борту ее корабля New Shepard, многоразового ракетно-капсульного комплекса.

Напомним, ранее сообщалось, что космоплан Virgin Galactic развил рекордную скорость.