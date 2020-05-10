Virgin Galactic и NASA создадут аппараты для частных полетов

Новое соглашение позволит создавать космические самолеты для гражданских нужд.

Virgin Galactic и ее дочерняя компания The Spaceship Company объявили сегодня о подписании Соглашения о космическом акте с НАСА в целях содействия развитие высокоскоростных технологий.

Соглашение о космическом акте предназначено для того, чтобы способствовать и развивать сотрудничество между НАСА, Virgin Galactic и компанией Spaceship с целью продвижения усилий Соединенных Штатов по производству технически осуществимых аппаратов с высоким Мах для применения в гражданских целях.

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Virgin Galactic считает, что она может использовать свою надежную платформу передовых технологий, значительные возможности проектирования и производства, а также тысячи часов летных испытаний для разработки дополнительных аэрокосмических приложений. Вместе со своими отраслевыми партнерами Virgin Galactic стремится разработать транспортное средство для следующего поколения безопасных и эффективных высокоскоростных авиаперевозок, уделяя особое внимание опыту работы с клиентами и экологической ответственности.

Джордж Уайтсайдс, генеральный директор Virgin Galactic Holdings, сказал: "Это начало важного партнерства между Virgin Galactic и The Spaceship Company, которое будет поддерживать будущее развитие авиационных технологий. Уникальный опыт и инновационная технологическая платформа Virgin Galactic, в сотрудничестве с историческими возможностями НАСА и других государственных учреждений, позволят продвинуть новые технические шаги, которые повысят конкурентоспособность США. Мы рассматриваем это как область с огромным потенциалом роста, в которую мы будем продолжать инвестировать, наряду с нашими коммерческими космическими полетами".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Virgin Galactic заявил о скором полете в космос.