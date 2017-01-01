Космоплан Virgin Galactic развил рекордную скорость

VSS Unity испытали с включенным двигателем.

Компания Virgin Galactic в третий раз провела испытания суборбитального космоплана VSS Unity с включенным двигателем. После отделения от самолета-носителя космоплан с включенным двигателем разогнался до 2,47 числа Маха и поднялся на 52 километра, а затем успешно вернулся на космодром старта, сообщается в пресс-релизе Virgin Galactic.

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VSS Unity — второй космический корабль, построенный по проекту SpaceShipTwo компанией Virgin Galactic. Он предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту вокруг Земли. Полет космоплана проходит в два этапа — сначала его поднимает на высоту около 15 километров самолет-носитель WhiteKnightTwo, после чего корабль отделяется, включает собственный ракетный двигатель и продолжает полет самостоятельно. Через некоторое время он пересекает линию Кармана (условную границу космоса, установленную на уровне 100 километров), а затем возвращается к космодрому старта и садится на взлетно-посадочную полосу.

Летные испытания VSS Unity начались в конце 2016 года, но тогда аппарат не включал двигатель, а только снижался в режиме планирования после сброса с самолета. С начала 2018 года Virgin Galactic проводит полноценные испытания с включением двигателя. Первый подобный полет состоялся в апреле, а второй — в конце мая. Во время третьего полета с включенным двигателем специалисты компании проверили работу VSS Unity при гораздо большей скорости. В первых двух полетах он разгонялся до 1,87 и 1,9 числа Маха, а в новом полете до 2,47 числа Маха. Двигатель был включен в течении 42 секунд.

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Кроме скорости, рекордной стала и высота полета — космоплан достиг 52 километров, после чего пилоты наклонили балки с хвостовым оперением относительно фюзеляжа для торможения. Затем их снова перевели в нормальное положение и аппарат в режиме планирования направился к взлетно-посадочной полосе в пустыне Мохаве.

Virgin Galactic не раскрывает, когда она планирует начать коммерческие туристические полеты, однако глава компании Ричард Брэнсон в недавнем интервью заявил, что до космических полетов на кораблях его компании «остались месяцы, а не годы». Главный конкурент компании в области туристических суборбитальных полетов — Blue Origin — также планирует начать пилотируемые полеты в ближайшем будущем. Недавно старший вице-президент компании заявил, что такие полеты должны начаться «скоро», но сначала участвовать в них будут сотрудники компании, а в 2019 году билеты начнут продавать клиентам. В отличие от Virgin Galactic, Blue Origin провела несколько полноценных полетов с пересечением линии Кармана, а в середине июля она в третий раз успешно испытала систему аварийного спасения пассажирской капсулы.