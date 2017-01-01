Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Космоплан Virgin Galactic развил рекордную скорость

Комментариев: 0
VSS Unity испытали с включенным двигателем.
Испытание VSS Unity
Испытание VSS Unity

Компания Virgin Galactic в третий раз провела испытания суборбитального космоплана VSS Unity с включенным двигателем. После отделения от самолета-носителя космоплан с включенным двигателем разогнался до 2,47 числа Маха и поднялся на 52 километра, а затем успешно вернулся на космодром старта, сообщается в пресс-релизе Virgin Galactic.

Читай также: Virgin Galactic провела первый пилотируемый полет нового космоплана

VSS Unity — второй космический корабль, построенный по проекту SpaceShipTwo компанией Virgin Galactic. Он предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на орбиту вокруг Земли. Полет космоплана проходит в два этапа — сначала его поднимает на высоту около 15 километров самолет-носитель WhiteKnightTwo, после чего корабль отделяется, включает собственный ракетный двигатель и продолжает полет самостоятельно. Через некоторое время он пересекает линию Кармана (условную границу космоса, установленную на уровне 100 километров), а затем возвращается к космодрому старта и садится на взлетно-посадочную полосу.

Летные испытания VSS Unity начались в конце 2016 года, но тогда аппарат не включал двигатель, а только снижался в режиме планирования после сброса с самолета. С начала 2018 года Virgin Galactic проводит полноценные испытания с включением двигателя. Первый подобный полет состоялся в апреле, а второй — в конце мая. Во время третьего полета с включенным двигателем специалисты компании проверили работу VSS Unity при гораздо большей скорости. В первых двух полетах он разгонялся до 1,87 и 1,9 числа Маха, а в новом полете до 2,47 числа Маха. Двигатель был включен в течении 42 секунд.

Читай также: Virgin Galactic испытала космический самолет White Knight Two

Кроме скорости, рекордной стала и высота полета — космоплан достиг 52 километров, после чего пилоты наклонили балки с хвостовым оперением относительно фюзеляжа для торможения. Затем их снова перевели в нормальное положение и аппарат в режиме планирования направился к взлетно-посадочной полосе в пустыне Мохаве.

Virgin Galactic не раскрывает, когда она планирует начать коммерческие туристические полеты, однако глава компании Ричард Брэнсон в недавнем интервью заявил, что до космических полетов на кораблях его компании «остались месяцы, а не годы». Главный конкурент компании в области туристических суборбитальных полетов — Blue Origin — также планирует начать пилотируемые полеты в ближайшем будущем. Недавно старший вице-президент компании заявил, что такие полеты должны начаться «скоро», но сначала участвовать в них будут сотрудники компании, а в 2019 году билеты начнут продавать клиентам. В отличие от Virgin Galactic, Blue Origin провела несколько полноценных полетов с пересечением линии Кармана, а в середине июля она в третий раз успешно испытала систему аварийного спасения пассажирской капсулы.

Космоплан Virgin Galactic развил рекордную скорость
0:00 / 02:31

Поделись:
Теги: Virgin Galactic, VSS Unity, рекорд, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь