Virgin Galactic запустила Ричарда Брэнсона в космос

SpaceShipTwo успешно совершил полет с экипажем.

11 июля миллиардер Ричард Брэнсон и пять других членов экипажа ненадолго отправились в космос для первого полета с полным экипажем космического самолета SpaceShipTwo Virgin Galactic.

Читай также: Virgin Galactic показала свой первый космический корабль SpaceShip III

В 17:40 по Киеву экипаж испытательного полета Unity 22 Virgin Galactic вылетел с космодрома Америка в Нью-Мексико и пролетел чуть выше границы космоса. где четыре пассажира и два пилота испытали около четырех минут невесомости.

Это был “опыт на всю жизнь“, - сказал Брэнсон во время прямой трансляции полета. Брэнсон, получивший звание “Астронавт 001“ миссии Unity 22, основал группу компаний Virgin, в которую входит Virgin Galactic.

Аппарат SpaceShipTwo, получивший название VSS Unity, совершил успешный суборбитальный испытательный полет с экипажем на высоту 86 километров над поверхностью Земли, а затем спланировал обратно в космодром Америка для плавной посадки на взлетно-посадочной полосе.

Этот испытательный полет является четвертым космическим полетом компании с экипажем, но первым, в котором задействован полный экипаж из двух пилотов и четырех специалистов. Помимо Брэнсона, в состав экипажа, совершившего полет, входила Бет Мозес, главный инструктор-космонавт Virgin Galactic; Колин Беннет, ведущий инженер компании; и Сириша Бандла, вице-президент Virgin Galactic по правительственным вопросам и исследованиям. Пилоты Дэйв Маккей и Майк Масуччи завершили команду.

Читай также: Гонка миллиардеров: Брэнсон хочет полететь в космос раньше Безоса

Миссия Unity 22 стартовала с космодрома Америка, когда космический самолет VSS Unity компании поднялся на высоту 15 000 метров с помощью своего “материнского корабля“ VMS Eve, самолета-носителя WhiteKnightTwo. Достигнув этой высоты, VMS Eve отпустила космический самолет, и оттуда он взлетел на высоту 86 км над поверхностью Земли, прежде чем вернуться на Землю и приземлиться недалеко от того места, где он взлетел в космопорте Америка.

Virgin Galactic пригласила на запуск множество гостей, в том числе клиентов, забронировавших билеты на будущие полеты (они платят 250 000 долларов за место в поездке). Один из друзей Брэнсона, генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск, был в зале и пожелал своему собрату-миллиардеру удачи. Певец Халид дебютировал со своим новым синглом “New Normal“ после приземления (Брэнсон и его команда должны были послушать его во время полета на Землю), а комик Стивен Колберт из The Late Show вел прямую веб-трансляцию компании.

Брэнсон даже объявил о новом партнерстве между Virgin Galactic и Omaze, чтобы разыграть два бесплатных билета в космос. Наконец, впервые летающие - Бандла, Брэнсон и Беннетт - получили особые крылья астронавта Virgin Galactic с крошечным космическим кораблем SpaceShipTwo на них.

“Мы были в космосе, все!“ - воскликнул Брэнсон во время пресс-конференции после полета. “Так захватывающе, когда сбывается мечта всей жизни“.

Читай также: Женщина-астронавт побьет рекорд старейшего человека в космосе

“Ранний взгляд на VSS Unity предполагает очень плавный полет“, - сказал Майк Мозес, президент Virgin Galactic по космическим миссиям и безопасности. По его словам, единственной проблемой было искаженное видео и аудио из пассажирского салона, что может быть проблемой блокировки антенны.

“В реальном времени все выглядело идеально“, - сказал Мозес, добавив, что быстрый обход машины выявил несколько недостатков. “Корабль выглядит безупречно - никаких проблем“.

Были некоторые дебаты по поводу того, достиг ли этот полет официально космоса. Достигнутая высота VSS Unity достаточно высока для экипажа на борту, чтобы заработать крылья астронавта по стандартам, установленным военными США, Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и NASA, которые устанавливают границу космического пространства на уровне 80 км. Однако он находится ниже линии Кармана, еще одной широко признанной границы космического пространства, которая начинается на высоте 100 км.

Это различие было отмечено конкурентом Virgin Galactic Blue Origin, который 20 июля запускает свой суборбитальный полет с экипажем New Shepard вместе со своим основателем Джеффом Безосом. Эта предстоящая миссия пройдет выше линии Кармана.

Читай также: Virgin Galactic показала свой первый космический корабль SpaceShip III

В ходе испытательного полета Unity 22 Virgin Galactic стремилась дать экипажу возможность оценить “опыт частного космонавта“, говорится в заявлении компании . В заявлении говорится, что полет был сосредоточен на “целях кабины и обслуживания клиентов“, которые включают оценку комфорта и ощущений в салоне с полным экипажем, ощущения невесомости и наблюдения Земли из космоса, демонстрируя, как экипаж может проводить исследовательские эксперименты и увидев, насколько хорошо подготовка экипажа на космодроме Америка подготовила их к миссии.

Согласно тому же заявлению, после этого успешного запуска и посадки экипаж теперь осмотрит машины и приступит к обширному анализу данных. Этот обзор поможет проинформировать компанию о полетной программе и будущих подобных полетах. Virgin Galactic планирует запустить еще два испытательных полета с экипажем, прежде чем начать полноценное коммерческое обслуживание в 2022 году.

Для Virgin Galactic сегодняшний запуск стал важной вехой. Брэнсон основал компанию в 2004 году после того, как SpaceShipOne, аппарат, построенный компанией Scaled Composites и финансируемый покойным миллиардером Полом Алленом, выиграл приз Ansari X Prize в размере 10 миллионов долларов за многоразовые коммерческие космические полеты.

Брэнсон использовал Scaled Composites для разработки SpaceShipTwo и его самолета-носителя, но путь к запускам астронавтов был медленным и болезненным.

В результате несчастного случая на земле в 2007 году погибли три сотрудника Scaled Composites, а в 2014 году первый SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, VSS Enterprise, сломался во время испытательного полета. Эта трагическая авария, приписываемая ошибке пилота, убила одного пилота и серьезно ранила другого, что побудило Virgin Galactic разработать новые системы безопасности, чтобы предотвратить повторение подобного события.

С сегодняшним рейсом Virgin Galactic, похоже, готова выполнить план по пассажирским рейсам на 2022 год.

Смотрите полное видео полета:

Напомним, ранее сообщалось, что ракета New Shepard успешно провела первый суборбитальный полет.