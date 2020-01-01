SpaceX готовит новый вариант антенны для спутникового интернета Starlink

Эта антенна будет прочнее, чем нынешний вариант.

В новом отчете указано, что SpaceX в настоящее время работает над усиленной версией своей спутниковой антенны Starlink.

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Тарелка повышенной прочности предназначено для потребителей, которые живут в домах на колесах или работают удаленно в автомобиле в течение значительного количества времени. По имеющимся сведениям, антенна повышенной прочности позволит пользователям получать услуги широкополосного доступа в Интернет на борту лодки или самолета и предназначена для работы в суровых климатических условиях. Компания SpaceX недавно подала заявку в FCC на запуск высокопроизводительной антенны Starlink.

Хотя точные характеристики новой усиленной антенны неизвестны, мы знаем, что она будет полагаться на ту же фазированную антенную решетку для приема широкополосного Интернета со спутников Starlink на орбите, используемых нынешней спутниковой тарелкой. Кроме того, в заявке, поданной SpaceX в FCC, отмечается, что высокопроизводительные модели будут работать с более высоким коэффициентом усиления и меньшей мощностью передачи для поддержания согласованного EIRP по сравнению с другими пользовательскими терминалами SpaceX.

Тарелки также будут использовать более высокий угол сканирования и будут иметь другие функции, которые делают устройство более прочным для использования в суровых условиях. SpaceX запросила у FCC общую лицензию, которая разрешает развертывание земных станций конечных пользователей в качестве станций, установленных на транспортных средствах, станциях на судах и на борту самолетов. SpaceX также запросила у FCC разрешение на развертывание и эксплуатацию земных станций на всей территории Соединенных Штатов и их территорий, а также в территориальных водах США и международных водах по всему миру.

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Она также запрашивает разрешение на выполнение полетов на всех воздушных судах, зарегистрированных в США, и на борту воздушных судов, не зарегистрированных в США, которые летают в воздушном пространстве США. Новые защищенные терминалы будут передавать в диапазоне 14,0–14,5 гигагерц, а принимать - в диапазоне от 10,7 до 12,7 гигагерц. SpaceX также запросила отказ от разрешения на использование диапазона от 12,2 до 12,7 гигагерц, который специально не доступен для использования службами этого типа. В настоящее время нет никаких указаний на то, что новые высокопроизводительные терминалы могут появиться в продаже.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить более 40 тысяч спутников Starlink.