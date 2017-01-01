Илон Маск хочет запустить более 40 тысяч спутников Starlink

Сейчас он ждет разрешения на запуск.

Компания Илона Маска SpaceX подала в Международный союз электросвязи (ITU) запрос на выделение частот для 30 тысяч дополнительных спутников связи системы Starlink — кроме тех 12 тысяч, разрешение на запуск которых уже выдала американская Комиссия по связи. Масштаб и время подачи заявки, впрочем, заставляют экспертов сомневаться в искренности намерений компаний, отмечает сайт SpaceNews.

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Заявка в ITU — первый этап согласования, и в нем мало подробностей. Указаны лишь орбиты, которые пройдут на высоте от 328 до 580 км, а также сами частоты, которые нужны для работы спутников. Ни дат запуска, ни срока службы пока нет.

Однако как только ITU одобряет заявку, ее при планировании своих группировок обязаны учитывать все потенциальные конкуренты. А по нынешним условиям податель обязан начать развертывание группировки в течение семи лет.

Стоит отметить, что в конце октября в египетском Шарм-эш-Шейхе начнется крупнейшее мероприятие ITU — Всемирная конференция по связи — где эти правила с высокой вероятностью пересмотрят как раз ввиду планов по развертыванию крупных созвездий спутников.

Аналитик Тим Фаррар, скептически воспринимающий многие инициативы SpaceX, считает, что такой объем работы — 20 заявок по 1,5 тысячи орбит — просто «потопит ITU в бумагах», а Илон Маск тем временем спокойно будет делать свою работу.

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Для осознания ее масштаба надо отметить, что со времени первого «Спутника» в 1957 году все страны мира вывели в космос около 8500 спутников, зондов, посадочных аппаратов, пилотируемых и грузовых кораблей и элементов космических станций.

Самое большое созвездие спутников в мире Starlink нужно Маску, чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие. Некоторые спутники будут летать на сверхнизкой орбите, чтобы устранить задержки в трансляции сигнала, главный недостаток «интернета с орбиты». Это не только самый масштабный проект на околоземной орбите, но и потенциально очень денежный: рынок трансляции интернет-сигналов оценивается более чем в $100 млрд в год, а это на порядок больше, чем рынок для нынешней главной услуги SpaceX — запуска спутников.

В 2020 году SpaceX планирует запустить более 20 ракет со путниками Starlink. Первая такая ракета вывела на орбиту 60 спутников, так что к концу будущего года в небе может оказаться более 1000 спутников. По расчетам Маска, этого достаточно, чтобы запустить сеть и обеспечить покрытие над территорией США.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX потерял три спутника космического интернета.