Ситуация с МКС и российским модулем оказалось сложнее, чем сообщалось

По словам директора полета NASA Зебулона Сковилла, космическая станция развернулась намного больше, чем заявленные 45 градусов.

На прошлой неделе российский модуль случайно столкнул Международную космическую станцию с места. Директор полета NASA сообщил, что событие было более серьезным, чем первоначально сообщало NASA.

Утром в четверг (29 июля) российский исследовательский модуль-долгострой "Наука" состыковался с космической станцией. Но через несколько часов модуль случайно запустил свои двигатели, заставляя станцию потерять "управление ориентацией".

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Однако, хотя NASA сообщило в Твиттере, а официальные лица повторили во время публичных комментариев об инциденте, что орбитальная лаборатория наклонилась примерно на 45 градусов, это, похоже, не является правдой. Согласно сообщению The New York Times, Зебулон Сковилл, руководитель полета, ведущий центр управления полетами в Хьюстоне во время этого события, говорит, что станция наклонилась гораздо сильнее, чем всего лишь 45 градусов.

По словам Сковилла, о событии "немного неправильно сообщили". Он сказал, что после того, как "Наука" неправильно включилась, станция "сделала полтора оборота - около 540 градусов - прежде чем остановиться вверх ногами. Затем космическая станция сделала переворот на 180 градусов вперед, чтобы вернуться в исходное положение", - говорится в сообщении.

Сковилл также поделился, что это был первый раз, когда он когда-либо объявил "аварийную ситуацию с космическим кораблем".

Согласно отчету, Сковилл взял на себя управление полетом после стыковки. На самом деле это был его выходной, но он был на месте, потому что помогал подготовиться к стыковке модуля и хотел посмотреть, как все пройдет. Он закончил тем, что сменил предыдущего лидера, Грегори Уитни, которому нужно было присутствовать на совещании после стыковки, думая, что оттуда все пойдет гладко. Но вскоре появилось предостережение.

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"У нас было два сообщения - всего две строки кода - о том, что что-то не так", - сказал Сковилл.

Сначала он подумал, что сообщение могло быть ошибкой, но вскоре понял, что это не так и что Наука не только запускает двигатели, но и пытается оторваться от космической станции. И вскоре ему сказали, что модуль может принимать только прямые команды с наземной станции в России, которые космическая станция не будет передавать более часа.

По словам Сковилла, станция достигла максимальной скорости вращения 0,56 градуса в секунду. Однако, по словам Сковилла, а также официальных представителей NASA во время брифинга, это было недостаточно быстро, чтобы астронавты это почувствовали.

Экипаж, работая совместно с наземными группами, помогал противодействовать двигателям "Наука" путем встречного огня на российском модуле "Звезда" и грузовом корабле " Прогресс" . Кроме того, через 15 минут после начала запуска двигатели "Науки" остановились, хотя Сковилл сказал, что не знает, почему двигатели сделали это.

Но эта объединенная серия событий и противодействующих мер позволила команде остановить движение станции и вернуть ее на свое правильное положение.

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Случайное срабатывание двигателя "Науки" произошло на день раньше запланированной даты запуска беспилотного испытательного полета Boeing для своего космического такси Starliner, которое компания построила при поддержке программы NASA Commercial Crew Program.

Чтобы убедиться, что ситуация с "Наукой" и космической станцией была стабильной, прежде чем пытаться состыковать другой аппарат со станцией, NASA и Boeing решили отложить запуск Starliner на вторник 3 августа в 20.20 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС не могут найти причину утечки воздуха.