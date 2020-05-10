Virgin Galactic доставит космических туристов на МКС

Компания и космическое агентство подписали контракт.

Virgin Galactic объявила, что заключила сделку с NASA по доставке частных астронавтов на Международную космическую станцию. До сих пор компания Ричарда Брэнсона не планировала суборбитальных рейсов, не говоря уже об орбитальных полетах. Тем не менее, контракт NASA требует от Virgin только найти потенциальных клиентов и координировать их доставку на МКС. Это может включать в себя обучение и, возможно, посреднические поездки на SpaceX Crew Dragon, Boeing Starliner или российской капсуле Союз.

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Идея состоит в том, что Virgin Galactic создаст план того, как сделать все это и запустить.

"NASA проведет оценку осуществимости плана Virgin Galactic по разработке новой частной программы подготовки орбитальных астронавтов для обеспечения полетов частных астронавтов на Международную космическую станцию", - сказали в агентстве. "Планы Virgin Galactic по разработке новой частной программы подготовки орбитальных астронавтов напрямую поддерживают широкую стратегию NASA по содействию коммерциализации низкоорбитальной орбиты организациями США".

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Хотя обучение и полеты не кажутся слишком захватывающими, Virgin Galactic обладает уникальным опытом. У них есть ряд бывших сотрудников NASA, и компания уже разрабатывает программу подготовки астронавтов для будущих суборбитальных полетов. Космический самолет компании VSS Unity также станет отличным способом обучения частных астронавтов. Даже при том, что они не выходят на орбиту, пассажиры испытывают то же самое, что и на орбитальном космическом корабле, включая невесомость и перегрузки.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA продает свою часть МКС.

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