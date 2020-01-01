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Астронавт NASA Кристина Кох побила еще один рекорд

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Она находится на орбите уже 300 дней, успела дважды выйти в открытый космос, и все это только за первый полет.
Кристина Кох
Кристина Кох
NASA

Астронавт НАСА Кристина Кох разбила еще один гендерный барьер. Кох недавно отметила свой 300-й день подряд в космосе, который является рекордом для женщин - и ей еще предстоит несколько недель работы на орбите.

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Эта веха представляет собой лишь некоторые из заметных недавних достижений для 40-летней астронавтки, который находится в своем первом космическом полете. В октябре Кох и ее спутница Джессика Меир завершили первый групповой женский выход в открытый космос. И пара может сделать как минимум три экскурсии вместе до завершения миссии. Они завершили второй выход в открытый космос 15 января, а еще один запланирован на 20 января.

Ожидается, что Кох, которая стартовала на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта 2019 года, проведет в космосе в общей сложности 328 дней, прежде чем вернуться на Землю 6 февраля. Во время своего длительного пребывания на орбитальной лаборатории, она выполняла обязанности бортинженера и выполнила пять выходов в открытый космос.

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Большинство миссий на МКС длится пять или шесть месяцев, но NASA и международные партнеры планируют высадить людей на Луну в 2024 году в рамках подготовки к полету на Марс в середине 2030-х годов. Поскольку самый быстрый способ добраться до Марса занимает около девяти месяцев, NASA хочет испытать на МКС более длительные космические полеты, чтобы узнать, как человеческое тело изменяется в условиях микрогравитации.

Ожидается, что Кох, которая также будет отмечать свой 41-й день рождения в космосе в конце этого месяца, вернется на Землю этой весной вместе с двумя членами экипажа "Экспедиции-61", астронавтом Европейского космического агентства Лукой Пармитано и российским космонавтом Александром Скворцовым.

Напомним, ранее сообщалось, что на Землю прибыло первое испеченное в космосе печенье.

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Теги: МКС, NASA, Кристина Кох
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