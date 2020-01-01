На МКС не могут найти причину утечки воздуха

Утечка небольшая, но ее причину найти не могут.

NASA заявляет, что они все еще не уверены в источнике небольшой утечки воздуха на Международной космической станции после того, как экипаж провел там вторые выходные, спрятавшись в одном модуле.

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Экипаж 63-й экспедиции астронавта NASA Криса Кэссиди и космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера оставался внутри модуля “Звезда“ в российском сегменте станции с вечера 25 сентября до утра 28 сентября. Люки между другими модулями корабля были закрыты, чтобы определить, на какой из них есть небольшая, но не критическая утечка воздуха.

На брифинге 28 сентября о предстоящей грузовой миссии Northrop Grumman NG-14 Cygnus на станцию ​​представитель NASA сказал, что изоляция в выходные дни в модуле не позволила сразу определить источник утечки. “По состоянию на сегодняшнее утро не было четких указаний на место утечки“, - сказал Грег Дорт, менеджер Управления внешней интеграции программы МКС NASA. “Команды все еще изучают данные и оценивают их“.

Это был второй раз, когда экипаж МКС перешел на “Звезду“, пытаясь отследить утечку. Месяцем ранее все трое также провели выходные на “Звезде“, запечатав другие модули, пытаясь найти утечку. “По прошествии трех дней не было никаких указаний на то, откуда произошла утечка“, - сказал Дорт.

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В этом последнем тесте, по его словам, были “несколько разные конфигурации“ как в американском, так и в российском сегментах, хотя он не уточнил различия между двумя тестами. Кроме того, Кэссиди использовал ультразвуковой течеискатель, чтобы проверить, исходит ли утечка от самой “Звезды“.

Он подчеркнул, что утечка не представляет опасности для экипажа или самой станции. “Это очень, очень маленькая утечка. Это сказывается на наших расходных материалах, но мы запланировали это. Мы сможем устранить утечку по мере продолжения расследования“.

Диспетчеры космической станции воспользовались относительно спокойным временем на станции, чтобы найти утечку, которая была впервые обнаружена год назад. На станции находятся всего три человека, поэтому они могут оставаться в одном модуле. Более того, с момента отправления грузового корабля HTV 18 августа на станцию ​​не заходили космические аппараты.

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Однако это скоро изменится. Грузовой космический корабль NG-14 Cygnus планируется запустить 1 октября с острова Уоллопс, штат Вирджиния, и прибыть на станцию ​​в начале 4 октября. Эта миссия “знаменует начало месяца очень загруженного движения транспортных средств на МКС“, - сказал Дорт.

Этот трафик включает запуск нового космического корабля “Союз“ 14 октября с астронавтом NASA Кейт Рубинс и космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Куд-Сверчковым на борту. За этим последует расстыковка корабля “Союз“, который сейчас находится на станции, 21 октября и вернут Кэссиди, Иванишина и Вагнера.

Запуск SpaceX Crew Dragon запланирован на 31 октября с участием астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также астронавта JAXA Соичи Ногучи. Таким образом, в обозримом будущем экипаж станции составит семь человек. Запуск был запланирован на 23 октября, но 28 сентября НАСА сообщило, что они перемещают запуск, чтобы устранить конфликт с операциями по запуску и посадке “Союза“ и предоставить больше времени, “чтобы обеспечить закрытие всех открытых работ, как на земле, так и на борту корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что к МКС добавили надувной модуль для проживания астронавтов.