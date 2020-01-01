Blue Origin успешно запустила самого богатого человека в космос

С ним летали брат самого богатого человека, самая пожилая астронавт и самый молодой астронавт в истории.

Читай также: Основатель Blue Origin Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Blue Origin только что пополнила ряды частных компаний, доставляющих людей в космос. Джефф Безос успешно завершил свой первый космический полет с экипажем, с Марком Безосом - его братом, Уолли Фанк и Оливером Дэменом. Они преодолели линию Кармана (100 км) на космической капсуле и приземлились в пустыне. Многоразовая ракета New Shepard также приземлилась, что показалось идеальной посадкой.

Читай также: Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

Полет побил несколько рекордов. В него вошли как самый старый космонавт (Фанк, 82 года), так и самый молодой (Дэмен, 18 лет). И хотя Virgin Galactic действительно достигла космоса по определению NASA, Blue Origin очень хотела указать, что ее полет был единственным из двух, который пересек линию Кармана.

Напомним, мы проводили трансляцию полета космического корабля New Shepard.