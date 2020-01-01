Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Blue Origin успешно запустила самого богатого человека в космос

Комментариев: 0
С ним летали брат самого богатого человека, самая пожилая астронавт и самый молодой астронавт в истории.
Капсула после приземления
Капсула после приземления
скриншот видео

Читай также: Основатель Blue Origin Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Blue Origin только что пополнила ряды частных компаний, доставляющих людей в космос. Джефф Безос успешно завершил свой первый космический полет с экипажем, с Марком Безосом -  его братом, Уолли Фанк и Оливером Дэменом. Они преодолели линию Кармана (100 км) на космической капсуле и приземлились в пустыне. Многоразовая ракета New Shepard также приземлилась, что показалось идеальной посадкой.

Читай также: Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

Полет побил несколько рекордов. В него вошли как самый старый космонавт (Фанк, 82 года), так и самый молодой (Дэмен, 18 лет). И хотя Virgin Galactic действительно достигла космоса по определению NASA, Blue Origin очень хотела указать, что ее полет был единственным из двух, который пересек линию Кармана.

Напомним, мы проводили трансляцию полета космического корабля New Shepard.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Джефф Безос, Blue Origin, New Shepard
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь