Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

Глава SpaceX внес депозит в размере 10 000 долларов.

По сообщениям СМИ, основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заказал полет в суборбитальное пространство с Virgin Galactic.

Ричард Брэнсон , миллиардер, основатель Virgin Group, совершил именно такое путешествие в воскресенье (11 июля), совершив первый полет космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic с полным экипажем. Это был четвертый космический полет Unity с шестью пассажирами и двумя пилотами, который должен начать коммерческую эксплуатацию в начале 2022 года при условии, что несколько дополнительных испытательных полетов этой осенью пройдут успешно.

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Брэнсон сообщил The Sunday Times, что Маск внес залог в размере 10 000 долларов, чтобы зарезервировать место в будущем суборбитальном полете, и представитель Virgin Galactic подтвердил эту новость The Wall Street Journal. (Последняя заявленная полная цена билета составляет 250 000 долларов.) Неясно, когда вылетит рейс Маска.

"Илон мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей", - сказал The Sunday Times 70-летний Брэнсон. (Crew Dragon от SpaceX выходит на околоземную орбиту, а разрабатываемая компанией система Starship предназначена для перевозки людей и грузов на Луну, Марс и другие объекты.)

Маск был свидетелем полета Брэнсона, который стартовал с космодрома Америка в Нью-Мексико, коммерческого центра Virgin Galactic. Фактически, за несколько часов до воскресного раннего рейса Брэнсон опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он стоит рядом с Маском.

Илон Маск сфотографировался с Ричардом Брэнсоном twitter

"Впереди большой день. Приятно начинать утро с другом. Чувствовать себя хорошо, чувствовать возбуждение, чувствовать себя готовым", - написал Брэнсон в своем твите.

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Еще один миллиардер собирается вылететь в суборбитальное пространство на следующей неделе. Основатель Blue Origin Джефф Безос совершит первый пилотируемый космический полет корабля New Shepard своей компании, который запланирован на 20 июля, в 52-ю годовщину высадки на Луну Аполлона-11 . Вместе с Безосом летают его брат Марк, летчица-первопроходец Уолли Фанк и все еще таинственный победитель аукциона, который заплатил 28 миллионов долларов за место рядом с ними.

Маск является самым богатым или вторым богатейшим человеком в мире (после Безоса), в зависимости от того, в какой день проводится эта оценка, поэтому он определенно достаточно богат, чтобы пробовать различные суборбитальные предложения. (Blue Origin не разглашает цены на билеты, но ожидается, что они будут шестизначными.) Однако, учитывая давнее соперничество между Маском и Безосом, было бы чем-то удивительным, если бы мы увидели, как глава SpaceX забрался внутрь New Shepard в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic хочет увеличить стоимость билетов для космотуристов.