Джефф Безос отправляется в космос: Как смотреть в прямом эфире

Ракета также доставит в космос самого молодого и самого старого человека.

Основатель Blue Origin и миллиардер Джефф Безос должен отправиться в космос сегодня (20 июля). Этот полет одновременно установит два рекорда для самого старого и самого молодого человека в космосе.

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Безос будет на борту ракеты New Shepard от Blue Origin в сопровождении 82-летней пионерки авиации Уолли Фанк, его брата Марка Безоса и 18-летнего Оливер Дэмена, студента физики из Нидерландов, чей отец стал окончательным победителем аукциона на место в первом полете частного космического корабля с экипажем.

Вы можете посмотреть презентацию прямо здесь, так как ТЕХНО bigmir)net проведет прямую трансляцию. Ракета покинет площадку в Западном Техасе примерно в 16:00 по Киеву. Трансляция начинается в 14:30 по Киеву.

Безос основал Blue Origin в 2000 году с целью разработки аппаратов для суборбитальных космических полетов, цель, которая позже расширилась до орбитальных полетов и даже разработки лунного посадочного модуля Blue Moon. (Цель для эксплуатационного посадочного модуля намечена на 2024 год, но NASA предоставило контракт на разработку посадочного модуля для своей текущей миссии Artemis на Луну другой частной космической компании SpaceX, оставив под вопросом будущий график рассматриваемого проекта.)

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Частью цели Blue Origin является создание возможностей для частного космического туризма. Компания провела аукцион на место в сегодняшнем первом рейсе с экипажем, и анонимный победитель заплатил за билет 28 миллионов долларов. Однако этот человек отказался, заявив, что у них возникли конфликты в расписании, и он поедет на более позднюю миссию. Отец Оливера Дэемена, Джос Дэмен, управляющий хедж-фондом из Нидерландов, занял второе место.

Младший Дэмен станет самым молодым человеком, когда-либо побывавшим в космосе, побив на семь лет рекорд космонавта Германа Титова, который совершил оборот вокруг Земли в возрасте 25 лет в 1961 году. Между тем, Функ побьет рекорд Джона Гленна для старейшего человека в космосе. который он установил в возрасте 77 лет в 1998 году.

Сегодняшний рейс будет 16-м для New Shepard, но первым, на борту которого будет хоть один человек. Ракета впервые поднялась в воздух в апреле 2015 года, хотя модель, на которой будут летать братья Безос, Фанк и Дэмен, была впервые запущена в январе 2021 года.

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New Shepard состоит из шестиместного боевого отделения, расположенного на многоразовом бустере, приводимом в действие двигателем BE-3 (для “Blue Engine 3“). Он управляется бортовыми компьютерами и не требует вмешательства человека ни со стороны пилота, ни с земли. Он предназначен для достижения линии Карман, расположенной на высоте 100 километров, которая является одной из международно признанных границ космоса. (По данным правительства США, космос начинается на высоте 80,5 километров, и любой, кто поднимется на эту высоту, имеет право на значок астронавта США.)

Безос, Безос, Функ и Дэемен испытают суборбитальный космический полет, что означает, что их корабль достигнет космоса, но его траектория вернет его на Землю, прежде чем он действительно сможет вращаться вокруг планеты. Пассажиры испытают несколько моментов невесомости и довольно драматичный вид на планету. В 2016 году Blue Origin оснастила один из своих ускорителей камерой для полета почти на линию Кармана, которая доступна на YouTube и приблизительно соответствует тому, что увидят пассажиры на борту New Shepard.

Этот полет последует за полетом в космос другого миллиардера. 11 июля основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил первую пилотируемую миссию космического корабля Unity 22 , достигнув высоты 86 км над поверхностью Земли.