Основатель Blue Origin Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Он хочет сосредоточить больше энергии на Blue Origin и других проектах.

Самый богатый человек в мире, основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что он уходит в отставку в этом году, чтобы сосредоточиться на других инициативах, включая свою космическую компанию Blue Origin.

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Безос объявил о своем плане уйти в отставку в письме сотрудникам Amazon, которых он назвал своими "собратьями-амазонками". Безос планирует и дальше сотрудничать с компанией, но в третьем квартале (июль-сентябрь) он перейдет на роль исполнительного председателя правления Amazon. Согласно письму, Энди Ясси, нынешний генеральный директор Amazon Web Services, заменит Безоса на посту генерального директора компании.

"В качестве исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах", - написал Безос в письме к персоналу. "Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю".

Безос написал, что он продолжит участвовать в важных инициативах Amazon в качестве исполнительного председателя. Однако эта новая роль даст ему время и энергию, необходимые для сосредоточения на других проектах, в том числе на Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin и The Washington Post, а также на других увлечениях.

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"Я очень увлечен тем влиянием, которое, по моему мнению, могут оказать эти организации", - написал Безос в письме.

Blue Origin наиболее известен тем, что первым в мире успешно посадил многоразовую ракету на посадочную площадку. 14 января компания успешно запустила свой первый модернизированный космический корабль New Shepard для астронавтов, RSS First Step, в суборбитальный испытательный полет без экипажа, что стало большим шагом на пути к полетам человека в космос.

"Изобретения - это корень нашего успеха", - сказал Безос в письме. "Продолжайте изобретать и не отчаивайтесь, когда поначалу идея кажется безумной. Не забывайте блуждать. Пусть любопытство станет вашим компасом".

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon откроет свое представительство на Луне.