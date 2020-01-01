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В США построят завод для печатати ракет на 3D-принтерах

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Стартап по 3D-печати ракет Relativity Space заявил, что планирует "значительное расширение", чтобы увеличить производство своей линейки ракет Terran.
Рендер будущего завода для печати ракет
Рендер будущего завода для печати ракет
Relativity Space

Relativity Space после раунда сбора средств серии A на 650 миллионов долларов, о котором было объявлено ранее в этом месяце заявила в среду (30 июня), что она подписала контракт на строительство фабрики для штаб-квартиры площадью 93000 квадратных метров в Лонг-Бич, Калифорния. 

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Завод площадью 37,6 га использовался для производства военно-транспортных самолетов Boeing C-17, последний C-17 был произведен там в 2015 году. Теперь завод Relativity станет арендатором запланированного делового района к западу от аэропорта Лонг-Бич, сообщила компания. Он также планирует сохранить свои существующие производственные площади, чтобы продолжить производство своей ракеты Terran 1.

Relativity будет занимать новое место в январе 2022 года, что в конечном итоге хост десятка патентованных принтеров компании Stargate, которые могут производить Terran 1 и ее недавно анонсированную многоразовую версию ракеты, которая называется Terran R. В Relativity заявили, что этот объект будет включать в себя сочетание 3D-печати, искусственного интеллекта и автономной робототехники для создания новой ракеты менее чем за 60 дней.

Также будет место для более чем 2000 сотрудников в рамках запланированного набора сотрудников Relativity. В настоящее время в компании работает более 400 человек, что на 300% больше, чем в прошлом году, в нескольких регионах США.

Рендер будущего завода для печати ракет
Рендер будущего завода для печати ракет
Relativity Space

Стоимость подписанного контракта не разглашается, но в пресс-релизе генеральный директор и соучредитель Тим Эллис заявил, что этот шаг "является ключом к расширению нашей программы Terran R, а также к продолжению использования уникальных талантов здесь [в Long Beach], чтобы присоединиться к нам в нашей миссии".

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Компания Relativity была основана пять лет назад, и ее инвестором является Марк Кьюбан. 

Первый запланированный запуск Relativity с космической станцией на мысе Канаверал во Флориде с Terran 1 запланирован на конец этого года, в то время как Terran R полетит в 2024 году, если график сохранится. Компания подписала обязывающий контракт на несколько запусков Terran R с заказчиком, которого не называют. По данным Reuters, запуск Terran 1 будет стоить около 12 миллионов долларов.

Когда он будет готов, Terran R будет намного меньше своего основного многоразового конкурента, SpaceX Falcon 9, с верхней ступенью, которая может отправлять полезные нагрузки на гибкие орбиты в космосе. Обычно компании с меньшими ракетами говорят, что преимущество их использования в том, что заказчик имеет большую гибкость в выборе времени запуска, а не ждет, пока откроется слот на дополнительной полезной нагрузке Falcon 9.

Напомним, ранее сообщалось, что стартап с офисом в Украине открыл завод по производству ракет-носителей.

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Теги: Relativity Space, 3D-принтер
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