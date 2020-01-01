В США построят завод для печатати ракет на 3D-принтерах

Стартап по 3D-печати ракет Relativity Space заявил, что планирует "значительное расширение", чтобы увеличить производство своей линейки ракет Terran.

Relativity Space после раунда сбора средств серии A на 650 миллионов долларов, о котором было объявлено ранее в этом месяце заявила в среду (30 июня), что она подписала контракт на строительство фабрики для штаб-квартиры площадью 93000 квадратных метров в Лонг-Бич, Калифорния.

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Завод площадью 37,6 га использовался для производства военно-транспортных самолетов Boeing C-17, последний C-17 был произведен там в 2015 году. Теперь завод Relativity станет арендатором запланированного делового района к западу от аэропорта Лонг-Бич, сообщила компания. Он также планирует сохранить свои существующие производственные площади, чтобы продолжить производство своей ракеты Terran 1.

Relativity будет занимать новое место в январе 2022 года, что в конечном итоге хост десятка патентованных принтеров компании Stargate, которые могут производить Terran 1 и ее недавно анонсированную многоразовую версию ракеты, которая называется Terran R. В Relativity заявили, что этот объект будет включать в себя сочетание 3D-печати, искусственного интеллекта и автономной робототехники для создания новой ракеты менее чем за 60 дней.

Также будет место для более чем 2000 сотрудников в рамках запланированного набора сотрудников Relativity. В настоящее время в компании работает более 400 человек, что на 300% больше, чем в прошлом году, в нескольких регионах США.

Рендер будущего завода для печати ракет Relativity Space

Стоимость подписанного контракта не разглашается, но в пресс-релизе генеральный директор и соучредитель Тим Эллис заявил, что этот шаг "является ключом к расширению нашей программы Terran R, а также к продолжению использования уникальных талантов здесь [в Long Beach], чтобы присоединиться к нам в нашей миссии".

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Компания Relativity была основана пять лет назад, и ее инвестором является Марк Кьюбан.

Первый запланированный запуск Relativity с космической станцией на мысе Канаверал во Флориде с Terran 1 запланирован на конец этого года, в то время как Terran R полетит в 2024 году, если график сохранится. Компания подписала обязывающий контракт на несколько запусков Terran R с заказчиком, которого не называют. По данным Reuters, запуск Terran 1 будет стоить около 12 миллионов долларов.

Когда он будет готов, Terran R будет намного меньше своего основного многоразового конкурента, SpaceX Falcon 9, с верхней ступенью, которая может отправлять полезные нагрузки на гибкие орбиты в космосе. Обычно компании с меньшими ракетами говорят, что преимущество их использования в том, что заказчик имеет большую гибкость в выборе времени запуска, а не ждет, пока откроется слот на дополнительной полезной нагрузке Falcon 9.

Напомним, ранее сообщалось, что стартап с офисом в Украине открыл завод по производству ракет-носителей.

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