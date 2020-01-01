Vivo построила в Китае умный завод

Завод будет выпускать до 70 млн устройств в год.

Vivo только что открыла свой новый интеллектуальный завод в Китае. Завод расположен в городе Чанган, Китай, и будет способен производить 70 миллионов устройств в год.

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Центр расположен рядом с глобальной штаб-квартирой Vivo и имеет общую площадь 216 000 квадратных метров, площадь застройки 345 000 квадратных метров, и Vivo инвестировала около 2 миллиардов юаней (примерно 285 миллионов долларов США).

Создавая новое производственное предприятие, китайский технический гигант не просто исправил недостатки своей предыдущей производственной линии, а скорее перестроил его с нуля.

Новый центр состоит из отдельных зданий, которые включают в себя фабричные здания, офис, общежития для сотрудников, а также энергетические центры. Компания Vivo достигла высоких производственных мощностей и эффективности благодаря новому заводу, способному производить 6 миллионов единиц в месяц. Это означает более 70 миллионов единиц в год. Добавив это к своим четырем другим интеллектуальным производственным предприятиям, Vivo теперь имеет общую производственную мощность более 200 миллионов единиц различных умных продуктов.

Новое производственное предприятие Vivo играет большую роль в усилиях компании стать производителем смартфонов, полностью “самостоятельно разработанными и самостоятельно изготовленными“. Инвестиции компании в исследования и разработки постоянно растут, и на новом заводе также делается упор на повышение эффективности, уменьшение потерь за счет складов переработки и интеллектуальное управление пространством и ресурсами.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы показали безрамочный смартфон будущего.