Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Vivo построила в Китае умный завод

Комментариев: 0
Завод будет выпускать до 70 млн устройств в год.
Завод Vivo
Завод Vivo
baidu

Vivo только что открыла свой новый интеллектуальный завод в Китае. Завод расположен в городе Чанган, Китай, и будет способен производить 70 миллионов устройств в год.

Читай также: Vivo готовит к выпуску первый в мире смартфон без кнопок и отверстий

Центр расположен рядом с глобальной штаб-квартирой Vivo и имеет общую площадь 216 000 квадратных метров, площадь застройки 345 000 квадратных метров, и Vivo инвестировала около 2 миллиардов юаней (примерно 285 миллионов долларов США).

Создавая новое производственное предприятие, китайский технический гигант не просто исправил недостатки своей предыдущей производственной линии, а скорее перестроил его с нуля.

Новый центр состоит из отдельных зданий, которые включают в себя фабричные здания, офис, общежития для сотрудников, а также энергетические центры. Компания Vivo достигла высоких производственных мощностей и эффективности благодаря новому заводу, способному производить 6 миллионов единиц в месяц. Это означает более 70 миллионов единиц в год. Добавив это к своим четырем другим интеллектуальным производственным предприятиям, Vivo теперь имеет общую производственную мощность более 200 миллионов единиц различных умных продуктов.

Новое производственное предприятие Vivo играет большую роль в усилиях компании стать производителем смартфонов, полностью “самостоятельно разработанными и самостоятельно изготовленными“. Инвестиции компании в исследования и разработки постоянно растут, и на новом заводе также делается упор на повышение эффективности, уменьшение потерь за счет складов переработки и интеллектуальное управление пространством и ресурсами.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы показали безрамочный смартфон будущего.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Vivo, видео, Китай, завод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь