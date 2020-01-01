Стартап с офисом в Украине открыл завод по производству ракет-носителей

Компания Launcher, производящая небольшие ракеты-носители, переехала в Калифорнию, делая следующие шаги в разработке своей ракеты.

Компания Launcher, которая базировалась в Нью-Йорке, находится в процессе переезда в новое здание, которое она арендует в Хоторне, Калифорния, в нескольких кварталах от обширной штаб-квартиры SpaceX. Это здание станет домом для компании по разработке своей ракеты.

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Макс Хаот, основавший Launcher в 2017 году, сказал в интервью, что этот шаг стал логическим шагом в развитии компании. "Мы подошли к тому моменту, когда нам нужно было открыть производство и расширить команду, поэтому мы приняли стратегическое решение переехать сюда", - сказал он. "Здесь есть цепочка поставок, здесь есть таланты, и здесь присутствуют многие наши клиенты, включая Space Force".

В настоящее время в Launcher работает 20 сотрудников, половина из которых работает в офисе в Украине и занимается проектированием и анализом двигателя E-2. У компании есть соглашение о технической помощи с Государственным департаментом США, которое позволяет ей обмениваться информацией с этим украинским офисом. Launcher планирует нанять нескольких инженеров в Калифорнии.

Южная Калифорния в последние годы стала центром активности в индустрии запуска. Помимо SpaceX в Хоторне, на Лонг-Бич есть центры Relativity, Rocket Lab и Virgin Orbit. ABL Space Systems, которая только что привлекла раунд серии B на 170 миллионов долларов , находится в Эль-Сегундо, к западу от Хоторна.

По словам Хаота, завод в Хоторне должен быть достаточно большим, чтобы поддержать компанию в разработке ее первой ракеты-носителя. "Создание первого транспортного средства и, возможно, до четырех для испытательных полетов, это определенно достаточно велико", - сказал он. "Ближе к концу станет немного тесновато".

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В настоящее время компания специализируется на разработке и испытании двигателя Е-2. Осенью прошлого года компания провела первые испытания двигателя E-2 в космическом центре NASA Стеннис в Миссисипи. Эти испытания были "частично успешными", сказал он, с успешным зажиганием, но с некоторым расплавлением в камере сгорания из-за забитых каналов охлаждения порошком, оставшимся от процесса 3D-печати. Дополнительные испытания двигателя запланированы на июнь или июль.

Чтобы поддержать эту работу, Launch проводит раунд серии A, который, по словам Хаота, завершился впервые. Он отказался сообщить, сколько денег компания собирает в ходе раунда. "Недостаточно вывести нас на орбиту, но определенно достаточно, чтобы вывести нас на следующий уровень".

Изначально Launcher планировала разработать небольшую ракету-носитель под названием Rocket-1, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 773 килограммов. Тем не менее, Хаот сказал, что сейчас компания сосредоточена на более компактной ракете под названием Launcher Light, который по своим характеристикам будет аналогичен Electron от Rocket Lab. Одно из основных различий заключается в том, что в то время как Rocket-1 будет использовать четыре двигателя E-2 на своей первой ступени, Launcher Light потребуется только один.

"Основная причина, по которой мы это сделали, - это стоимость четырех испытательных полетов и время, необходимое для выполнения итерации, намного меньше, чем у четырехдвигательной ракеты", - сказал он.

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Тем не менее, Launcher придерживается графика, который предусматривает начало тестовых запусков в 2024 году и переход на коммерческую эксплуатацию в 2026 году, через несколько лет после многих своих конкурентов. Хаот сказал, что, по его мнению, рынок малых ракет-носителей останется сильным в обозримом будущем, и что Launcher будет конкурентоспособным благодаря высокой эффективности двигателя E-2.

"Если у вас есть две ракеты одинакового размера и одинаковой стоимости, у более производительного будет больше массовая доля полезной нагрузки", - сказал он. "Таким образом, с той же стоимостью, но с большей полезной нагрузкой, вы можете снизить цену для клиента или получите большую маржу".

"На любом рынке многие пытаются это сделать", - сказал он о десятках конкурентов в индустрии малых запусков. "Многие получают хорошее финансирование, но уходят из бизнеса. Некоторым это удается. Но, с нашей точки зрения, нет никаких оснований полагать, что это не долгосрочная игра".

Напомним, ранее сообщалось, что ступени ракет предложили захватывать самолетами.