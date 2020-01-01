Многоразовую ракету напечатают на 3D-принтере

Ожидается, что ракета начнет полеты в 2024 году.

Художественная иллюстрация ракеты Terran R от Relativity Space - полностью многоразового напечатанного на 3D-принтере транспортного средства, которое, как ожидается, начнет летать в 2024 году Relativity Space

Полностью многоразовая ракета, напечатанная на 3D-принтере, будет запускать спутники на орбиту через три года, если все пойдет по плану.

Relativity Space раскрыл подробности Terran R, новой двухступенчатой ​​ракеты, которая является ключом к смелым целям стартапа в Южной Калифорнии за пределами Земли, включая помощь человечеству в закреплении на Марсе.

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"Terran R находится на переднем крае ракетных инноваций и дизайна", - сказал Зак Данн, старший вице-президент по разработке и производству Relativity Space. "Полностью многоразовый и полностью напечатанный на 3D-принтере, Terran R будет хорошо подходить для удовлетворения растущих потребностей клиентов в индустрии крупных спутниковых группировок, а также представляет собой значительный скачок в достижении нашей миссии по созданию промышленной базы человечества за пределами Земли".

Terran R станет большим шагом вперед в мощности и производительности по сравнению с двухступенчатой ​​Terran 1, одноразовой ракетой, запуск которой Relativity Space планирует начать в конце этого года. По словам представителей компании, девять различных заказчиков уже подписали контракты на поставку полезных нагрузок на Terran 1.

Художественная иллюстрация ракет Terran 1 (слева) и Terran R от Relativity Space с изображением человека в масштабе. Relativity Space

Terran 1 имеет высоту 35 метров, ширину 2,3 м и может доставить максимум 1250 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) в соответствии со страницей технических характеристик. Первая ступень транспортного средства приводится в действие девятью двигателями Aeon 1 компании Relativity Space, а верхняя ступень оснащена одним вакуумно-оптимизированным двигателем Aeon.

Двигатели, сжигающие жидкий кислород и метан, напечатаны на 3D-принтере, как и остальная часть ракеты. По словам представителей компании, такая производственная стратегия позволяет Relativity Space создавать ракеты, в которых деталей в 100 раз меньше, чем у конкурентов, и выпускать готовые машины менее чем за 60 дней.

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Ожидается, что Terran R будет запущен впервые в 2024 году. Как и Terran 1, он отправится с площадки на космической станции на мысе Канаверал на атлантическом побережье Флориды.

Terran R будет иметь высоту 66 м и ширину 4,9 м с возможностью подъема более 20 000 кг на НОО, заявили представители Relativity Space. Первая ступень ракеты будет оснащена семью двигателями Aeon R, более мощным родственником Aeon 1 с высоким давлением. На верхней ступени Terran R будет один вакуумный Aeon, как на Terran 1.

Новый Terran-R от Relativity Space будет полностью многоразовой ракетой высотой 66 метров 5-метровым обтекателем Relativity Space

Грузоподъемность Terran R близка к полезной нагрузке Falcon 9 SpaceX , пионера в области повторного использования ракет. Первые ступени Falcon 9 регулярно и неоднократно возвращаются на Землю после отправки спутников на орбиту; Например, в прошлом месяце ракета-носитель Falcon 9, известная как B1051, была запущена и приземлилась в рекордный 10-й раз.

Но компания Relativity Space, основанная в 2015 году, нацелена на дальнейшее повторное использование с Terran R. Вся ракета - первая ступень, вторая ступень и обтекатель полезной нагрузки, который защищает спутники во время запуска - будет многоразовой, заявили представители компании.

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