Обломки китайской ракеты упали на жилые дома

Китайское космическое агентство произвело запуск двух новых навигационных спутников в минувшую субботу, 23 ноября, однако в результате этой успешной миссии пострадал жилой дом, на крышу которого приземлились фрагменты первой ступени ракеты.

Ракета «Великий поход-3B» стартовала с двумя навигационными спутниками системы «Бэйдоу» на борту с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань в 8:55 по местному времени Пекина (12:55 GMT). Эта ракета включала разгонный блок Yuanzheng-1, призванный облегчить подъем спутников на целевую орбиту.

И хотя ракета «Великий поход-3B» безукоризненно выполнила свою миссию по доставке спутников на орбиту, этот успех был слегка омрачен тем, что обломки отработавшей ступени этой трехступенчатой ракеты упали на поселение, расположенное вдоль пути следования ракеты недалеко от стартовой площадки, согласно видео- и фотоматериалам, размещенным изначально в китайской социальной сети Wiebo, а затем появившимся и в Твиттере . Эти снимки демонстрируют поврежденное строение, охваченное огнем, по всей видимости, по причине падения на него обломков ракеты «Великий поход-3B».

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk