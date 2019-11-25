Обломки китайской ракеты упали на жилые дома

Фрагмент первой ступени разрушил дом.

Китайское космическое агентство произвело запуск двух новых навигационных спутников в минувшую субботу, 23 ноября, однако в результате этой успешной миссии пострадал жилой дом, на крышу которого приземлились фрагменты первой ступени ракеты.

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Ракета «Великий поход-3B» стартовала с двумя навигационными спутниками системы «Бэйдоу» на борту с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань в 8:55 по местному времени Пекина (12:55 GMT). Эта ракета включала разгонный блок Yuanzheng-1, призванный облегчить подъем спутников на целевую орбиту.

И хотя ракета «Великий поход-3B» безукоризненно выполнила свою миссию по доставке спутников на орбиту, этот успех был слегка омрачен тем, что обломки отработавшей ступени этой трехступенчатой ракеты упали на поселение, расположенное вдоль пути следования ракеты недалеко от стартовой площадки, согласно видео- и фотоматериалам, размещенным изначально в китайской социальной сети Wiebo, а затем появившимся и в Твиттере . Эти снимки демонстрируют поврежденное строение, охваченное огнем, по всей видимости, по причине падения на него обломков ракеты «Великий поход-3B».

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk — Andrew Jones (@AJ_FI) November 23, 2019

Первые три китайских космодрома были построены в глубине материка, вдали от морей и океанов, поэтому отработанные ступени ракеты при запусках, производимых с этих космодромов, не могут быть сброшены в воду. Однако китайское правительство при запусках ракет-носителей заранее предупреждает жителей поселений, находящихся в опасной зоне, и проводит эвакуацию.

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Китай активно наращивает число запусков ракет для вывода на орбиту космических аппаратов в последние годы. Эти два спутника национальной навигационной системы «Бэйдоу» являются 50-м и 51-м по счету спутниками данной навигационной системы и входят в состав группировки «Бэйдоу-3», согласно китайскому информационному агентству «Синьхуа». Завершение формирования навигационной системы «Бэйдоу» ожидается в середине 2020-х гг., добавляет новостное агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упала на жилой район.