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Обломки китайской ракеты упали на жилые дома

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Фрагмент первой ступени разрушил дом.
Последствия падения ступени ракеты
Последствия падения ступени ракеты

Китайское космическое агентство произвело запуск двух новых навигационных спутников в минувшую субботу, 23 ноября, однако в результате этой успешной миссии пострадал жилой дом, на крышу которого приземлились фрагменты первой ступени ракеты.

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Ракета «Великий поход-3B» стартовала с двумя навигационными спутниками системы «Бэйдоу» на борту с площадки космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань в 8:55 по местному времени Пекина (12:55 GMT). Эта ракета включала разгонный блок Yuanzheng-1, призванный облегчить подъем спутников на целевую орбиту.

И хотя ракета «Великий поход-3B» безукоризненно выполнила свою миссию по доставке спутников на орбиту, этот успех был слегка омрачен тем, что обломки отработавшей ступени этой трехступенчатой ракеты упали на поселение, расположенное вдоль пути следования ракеты недалеко от стартовой площадки, согласно видео- и фотоматериалам, размещенным изначально в китайской социальной сети Wiebo, а затем появившимся и в Твиттере . Эти снимки демонстрируют поврежденное строение, охваченное огнем, по всей видимости, по причине падения на него обломков ракеты «Великий поход-3B».

Первые три китайских космодрома были построены в глубине материка, вдали от морей и океанов, поэтому отработанные ступени ракеты при запусках, производимых с этих космодромов, не могут быть сброшены в воду. Однако китайское правительство при запусках ракет-носителей заранее предупреждает жителей поселений, находящихся в опасной зоне, и проводит эвакуацию.

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Китай активно наращивает число запусков ракет для вывода на орбиту космических аппаратов в последние годы. Эти два спутника национальной навигационной системы «Бэйдоу» являются 50-м и 51-м по счету спутниками данной навигационной системы и входят в состав группировки «Бэйдоу-3», согласно китайскому информационному агентству «Синьхуа». Завершение формирования навигационной системы «Бэйдоу» ожидается в середине 2020-х гг., добавляет новостное агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упала на жилой район.

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Теги: ракета, падение, Китай
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гость  (аноним)  25.11.2019, 11:32
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:Жаль что попала не туда. Вот бы по козломрдору попала в кремль, вот это было бы хорошо. Жаль китайцев.
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