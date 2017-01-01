Китай впервые запустил ракету с морской платформы

Для запуска ракеты использовался минометный старт.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) запустила ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщает Reuters. В будущем CASC планирует проводить запуски у побережья стран, расположенных в районе экватора, что позволит увеличить полезную нагрузку ракеты.

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Традиционно ракеты-носители запускаются с наземных космодромов. Однако в истории космонавтики было несколько проектов, в которых ракеты стартовали с моря. Такой подход технологически более сложен, но имеет серьезные преимущества благодаря возможности запуска с экватора. Главное из них — это увеличение массы выводимой полезной нагрузки. Это происходит благодаря тому, что линейная скорость вращения поверхности Земли значительно выше на экваторе, чем в более близких к полюсам регионам. Кроме того, если спутнику необходимо выйти на орбиту с нулевым наклонением, при запуске из далеких от экватора регионов ракета или разгонный блок будут тратить часть энергии на изменение наклонения. Наконец, у такого подхода есть и практическая выгода — мобильная платформа позволяет выбирать для запуска место, далекое от населенных пунктов и судоходных районов.

Китай, который в прошлом году стал лидером по количеству космических запусков, тоже решил использовать концепцию морского старта. Разработанный CASC космодром представляет собой морскую полупогруженную платформу длиной 110 метров и шириной почти 80 метров. Практически в центре платформы установлен стартовый комплекс, на котором в порту закрепляют ракету. В проекте используется твердотопливная четырехступенчатая ракета «Чанчжэн-11», способная выводить на низкую околоземную орбиту груз массой до 700 килограммов. Представители CASC заявили, что в будущем платформа может быть адаптирована и для ракет с жидкостными ракетными двигателями.

Первый запуск с платформы произошел 5 июня 2019 года в Желтом море. Во время запуска с платформы используется минометный старт, при котором ракета сначала поднимается в воздух благодаря давлению в пусковой установке, и лишь затем, находясь в воздухе, включает собственный двигатель. Первый запуск «Чанчжэн-11» с морской платформы прошел успешно и она вывела на орбиту семь спутников.

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Глава проекта ракеты «Чанчжэн-11» Ли Тунъюй (Li Tongyu) отметил, что в будущем подобные морские платформы можно будет использовать у берегов стран, входящих в программу «Один пояс и один путь» и расположенных недалеко от экватора.

Помимо китайской программы строительства морских космодромов, в этой области существуют и другие проекты, но ни один из них не находится в активном состоянии. Их можно разделить на два типа. Первый из них представляет аналогичные надводные платформы. Такую схему использовали в проектах «Морской старт» и «Сан-Марко». Кроме того, в СССР и России на основе снимаемых с вооружения баллистических ракет подводных лодок было разработано три ракеты-носителя «Волна», «Штиль» и «Зыбь». Как и в случае с обычными баллистическими ракетами подводных лодок, ракеты стартовали с погруженной подводной лодки. Всего такие ракеты совершили десять запусков, правда, некоторые из них были суборбитальными.

Помимо морского старта у Китая есть и другие необычные проекты в области космической техники, к примеру, ракеты с возвращаемой первой ступенью. Такую схему собираются использовать как государственные агентства, например, в проекте ракеты «Чанчжэн-8», так и частные компании, такие как Linkspace.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск китайской частной ракеты завершился неудачей.

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