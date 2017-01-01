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Ступень китайской ракеты упала на жилой район

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Ускоритель взорвался после падения.
Ступень ракеты упала в жилом районе
Ступень ракеты упала в жилом районе
Скриншот видео

В Twitter-аккаунте Cosmic Penguin была опубликована запись падения неопознанного летающего объекта, который, предположительно, является отработанным разгонным блоком ракеты Чанчжэн-3B (Великий поход 3B). Заснять событие удалось потому, что ускоритель упал совсем рядом с населенным пунктом и, судя по видео, взорвался где-то за домами. Более поздние свидетельства подтвердили, что НЛО, с высокой долей вероятности, - это часть китайской ракеты.

Китайская ракета упала на жилой район
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Cosmic Penguin опубликовал лишь часть видео, которое сейчас гуляет по китайским соцсетям. Утверждается, что инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Зону падения в Twitter называют запланированной, хотя в это с трудом верится.

Согласно официальной информации с китайского правительственного ресурса Синьхуа, сегодня утром (в пятницу) с помощью ракеты Чанчжэн-3B на орбиту были доставлены два навигационных спутника BeiDou-3, которые стали 26-м и 27-м в навигационной спутниковой системе BeiDou.

Ускоритель от китайской ракеты упал и взорвался в жилом ...
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Ракета Чанчжэн-3B состоит из трех ступеней и четырех навесных разгонных блоков. Китайские ракеты пока не могут похвастаться многоразовостью.

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Теги: Китай, ракета
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