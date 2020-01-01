Samsung выпустила ноутбуки Galaxy Book Go на базе мобильного процессора

Компания Samsung анонсировала два новых ноутбука с Windows на базе процессоров Arm.

Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G используют чипы Snapdragon от Qualcomm, а не собственные разработки Exynos от Samsung.

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Galaxy Book Go - это модель начального уровня, которая стоит от 349 долларов. Он оснащен обновленным процессором Snapdragon 7c Gen 2, который Qualcomm анонсировала в прошлом месяце, а также 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ хранилища eUFS. Дисплей представляет собой 14-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p, толщина ноутбука составляет 14,9 мм, а вес - 1,38 кг.

Galaxy Book Go samsung

Тем временем Galaxy Book Go 5G использует более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 - хотя другие ноутбуки с этим чипом не совсем мощные - и, как следует из названия, он включает в себя подключение 5G. Несмотря на то, что он работает на чипе Snapdragon со встроенным модемом LTE, Galaxy Book Go за 349 долларов фактически поддерживает только Wi-Fi.

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В остальном спецификации, похоже, являются общими для двух ноутбуков. Galaxy Book Go имеет два порта USB-C, один порт USB-A, разъем для наушников, веб-камеру 720p и слот для карт памяти microSD. Samsung пока не предоставила информацию о ценах или выпуске Galaxy Book Go 5G, но Galaxy Book Go за 349 долларов поступит в продажу 10 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустила ноутбуки для школьников.