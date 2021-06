Samsung выпустила ноутбуки Galaxy Book Go на базе мобильного процессора

Samsung Windows Arm.

Galaxy Book Go Galaxy Book Go 5G Snapdragon Qualcomm, Exynos Samsung.

2021:

Galaxy Book Go - , 349 . Snapdragon 7c Gen 2, Qualcomm , 4 8 64 128 eUFS. 14- - 1080p, 14,9 , - 1,38 .

Galaxy Book Go 5G Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 - - , , 5G. , Snapdragon LTE, Galaxy Book Go 349 Wi-Fi.

: Intel

, , . Galaxy Book Go USB-C, USB-A, , - 720p microSD. Samsung Galaxy Book Go 5G, Galaxy Book Go 349 10 .

, , Apple .