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Apple выпустила ноутбуки для школьников

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Продажи обновленных MacBook Air и MacBook Pro приурочили к новому учебному году.
Для учащихся выпустили новые версии ноутбуков
Для учащихся выпустили новые версии ноутбуков
apple.com

Компания Apple объявила о выпуске обновлённых ноутбуков MacBook Air и самого доступного MacBook Pro к началу сезона школьных распродаж.

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Ноутбук MacBook Air претерпел небольшое изменение — 13-дюймовый дисплей Retina теперь поддерживает технологию True Tone, которая автоматически настраивает цветовую температуру для более комфортного просмотра. 

Самый доступный MacBook Pro получил более серьёзную переработку. Начальная модель MacBook Pro диагональю 13 дюймов теперь оснащается новейшими 4-ядерными процессорами Intel 8-го поколения — вдвое более мощными, чем прежде. Ноутбук также теперь оснащается панелью Touch Bar и сенсором Touch ID, дисплеем Retina с технологией True Tone и чипом Apple T2. 

Обновлённые модели MacBook Air и MacBook Pro участвуют в рекламной акции Apple «Снова в школу», которая начинается сегодня и доступна студентам вузов, их родителям, сотрудникам учебных заведений и домашним преподавателям в магазине Apple Store для образования. При покупке любого участвующего в акции Mac или iPad для Вуза покупатель бесплатно получает наушников Beats, а также может воспользоваться специальными ценами для сферы образования.

Напомним, ранее сообщалось, что американским школьникам выплатили более полумиллиона долларов за слежку.

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Теги: ноутбук, Apple, MacBook Air, MacBook Pro
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