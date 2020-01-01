Лучшие бюджетные ноутбуки 2021: Что выбрать

Покупка нового ноутбука - непростая задача. Если у вас небольшой бюджет, покупка хорошего ноутбука может показаться очень сложной задачей.

Чтобы получить хороший ноутбук, совсем не обязательно иметь слишком много денег. Имея небольшой бюджет, вы можете получить хороший ноутбук, который предлагает почти такую ​​же производительность, как и ноутбук премиум-класса, с небольшими компромиссами.

Если вы студент, блоггер, геймер, программист, дизайнер или просто обычный пользователь ноутбука, всегда есть хороший бюджетный ноутбук, если у вас мало денег. В этой статье мы расскажем обо всем, вы можете с уверенностью найти лучший бюджетный ноутбук, соответствующий вашим потребностям.

На что обратить внимание в бюджетном ноутбуке

Если вы покупаете бюджетный ноутбук, вы будете очень обеспокоены его функциями. Нет простого ответа на вопросы, которые стоит искать в бюджетном ноутбуке.

Все зависит от того, для чего вам нужен ноутбук.

Читай также: HP выпустила деревянный ноутбук Если вы живете в месте с плохим электричеством или много путешествуете, очень важен бюджетный ноутбук с хорошим временем автономной работы. Если вы живете в месте с плохим электричеством или много путешествуете, очень важен бюджетный ноутбук с хорошим временем автономной работы.

Если вы геймер или дизайнер, то бюджетный ноутбук с хорошей видеокартой и оперативной памятью станет хорошей отправной точкой. Чтобы быть реалистичным, вы можете не получить бюджетный игровой ноутбук с высококлассной видеокартой, но вы, безусловно, можете найти умеренные, которые справятся с задачами.

Студентам и обычным пользователям ноутбуков: достаточно батареи, хороших процессоров. Любители фильмов в основном будут заботиться о памяти, оперативной памяти и времени автономной работы.

Acer Aspire 5

Если вы ищете лучший бюджетный ноутбук, то Acer Aspire 5 - выбор вашей мечты. Aspire 5 имеет очень красивый и удобный внешний вид. Эта версия включает 128 ГБ SSD, AMD Ryzen 3 3200U, дисплей Full HD, графику Vega 3, Window 10 в S-режиме и многое другое.

Он идеально подходит для студентов, руководителей предприятий, блогеров и повседневного использования ПК. Чтобы понять, насколько удивителен этот ноутбук, он получил 4,5-звездочную оценку от более чем 13000 клиентов по этой сделке на Amazon.

ASUS VivoBook (F512JA-AS34)

Читай также: Смартфоны с лучшей камерой в 2021 году: ТОП-10 ASUS VivoBook (F512JA-AS34) - хороший бюджетный ноутбук для студентов, предпринимателей и всех, кому нужен ноутбук для повседневного использования. Эта версия оснащена процессором Intel 10-го поколения, твердотельным накопителем 128 ГБ, считывателем отпечатков пальцев, Windows 10 в S-режиме и многим другим. ASUS VivoBook (F512JA-AS34) - хороший бюджетный ноутбук для студентов, предпринимателей и всех, кому нужен ноутбук для повседневного использования. Эта версия оснащена процессором Intel 10-го поколения, твердотельным накопителем 128 ГБ, считывателем отпечатков пальцев, Windows 10 в S-режиме и многим другим.

Samsung Chromebook 4

Если вы ищете очень дешевый и надежный ноутбук, то Samsung Chromebook 4 - хороший вариант.

Samsung Chromebook 4 - действительно дешевый вариант. У него очень хорошее время автономной работы. Вы можете быть уверены, что проработает до 11 часов или даже больше, в зависимости от вашего использования. Версия включает процессор Intel Celeron N4000, гигабитный Wi-Fi и 4 ГБ оперативной памяти.

Игровой ноутбук Acer Nitro 5

Читай также: Ноутбук с сенсорным экраном: Как выбрать Вы не сможете купить лучший бюджетный игровой ноутбук, чем игровой ноутбук Acer Nitro 5, менее чем за 800 долларов. Этот ноутбук обладает множеством функций, которые необходимы вам для хорошего игрового процесса по такой цене. Некоторые из функций, включенных в эту версию, включают процессор Intel Core i5 9-го поколения, графику NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ выделенной видеопамяти GDDR5, твердотельный накопитель NVMe 256 ГБ, Wi-Fi 6, встроенный модуль Alexa, дисплей Full HP и многое другое. Вы не сможете купить лучший бюджетный игровой ноутбук, чем игровой ноутбук Acer Nitro 5, менее чем за 800 долларов. Этот ноутбук обладает множеством функций, которые необходимы вам для хорошего игрового процесса по такой цене. Некоторые из функций, включенных в эту версию, включают процессор Intel Core i5 9-го поколения, графику NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ выделенной видеопамяти GDDR5, твердотельный накопитель NVMe 256 ГБ, Wi-Fi 6, встроенный модуль Alexa, дисплей Full HP и многое другое.

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo хорошо известна своей потрясающей клавиатурой, которая поставляется с сериями ThinkPad и IdeaPad. Клавиатура Lenovo IdeaPad 3 впечатляет. Эта версия также включает в себя процессор AMD Ryzen 5 3500U, графику AMD Radeon Vega 8, узкую рамку, Abyss Blue и многое другое.

HP Stream

HP Stream - хороший ноутбук для студентов и деловых людей, которые хотят выполнять базовые задачи. Имея хорошее время автономной работы и бесплатный офис Microsoft в течение года, хорошее соотношение цены и качества. Эта версия включает Intel Celeron N4000, 4 ГБ ОЗУ, Windows 10 Home в S-режиме и многое другое.

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2 с хорошим временем автономной работы является достаточно хорошим бюджетным ноутбуком, чтобы справляться с задачами в дороге. Эта версия включает Intel Pentium, 64 ГБ памяти, 4 ГБ оперативной памяти, сенсорный экран и многое другое.