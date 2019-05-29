Intel создала игровой ноутбук с двумя экранами

Такой ноутбук раскладывается вверх.

Компания Intel разработала оригинальный лэптоп с двумя дисплеями. В отличие от представленных ранее моделей конкурентов, ориентированная на геймеров новинка получила оригинальную систему шарниров. Оба экрана фактически парят в воздухе перед глазами игрока, а переключение между ними осуществляется простым переводом взгляда в нужную область.

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Ноутбук с нестандартной конструкцией под кодовым названием Honeycomb Glacier оснащён двумя дисплеями, соединёнными при помощи двойного шарнира. Вспомогательный 12,3-дюймовый экран производитель разместил не в плоскости клавиатуры, как у большинства подобных решений. Вместо этого он фактически занимает место привычной верхней крышки корпуса, а к его краю крепится основной монитор диагональю 15,6“. Конструкция удерживается в заданном положении с помощью специального механизма и обеспечивает дополнительную вентиляцию железной начинки.

Дисплей меньшего размера, по словам вендора, может использоваться в играх для отображения пользовательского интерфейса: например, полоски здоровья и количества патронов в магазине виртуального оружия, а также окна текстового чата. При работе с приложениями на него можно расширить виртуальный рабочий стол или перетащить отложенный документ.

Продемонстрированный прототип работает под управлением восьмиядерного процессора Intel с теплопакетом 45 Вт в комбинации с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060. Модель оснащена трекером Tobii для отслеживания направления взгляда геймера, который позволяет мгновенно переключить фокус на дополнительный экран ноутбука, чтобы переключиться в режим набора текста в игровом чате.

Дата релиза, варианты конфигурации и цена оригинального лэптопа не объявлены.

Напомним, ранее Intel спрогнозировала выпуск ноутбуков с гибкими экранами.

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