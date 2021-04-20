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NASA показало видео полета вертолета на Марсе

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Вертолет NASA Ingenuity вошел в историю авиации, и его робот-напарник заснял все это на видео.
Вертолет на Марсе совершит еще несколько полетов
Вертолет на Марсе совершит еще несколько полетов
NASA

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19 апреля Ingenuity совершил первый в истории полет на двигателе в мире за пределами Земли. Вертолет весом 1,4 кг поднялся на 3 метра над дном кратера Джезеро, продержался в разреженном воздухе Марса в течение 39 секунд и сел в точке взлета. 

И у нас есть видео в высоком разрешении этого момента благодаря марсоходу Perseverance, который записал полет с расстояния 70 м с помощью своей мощной системы камер Mastcam-Z.

"Совершенно красивый полет!" Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила менеджер проекта Ingenuity МиМи Аунг, на которой были представлены подробности об знаменательном полете и обнародовано видео Perseverance.

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"Я не думаю, что когда-нибудь смогу перестать смотреть это снова и снова", - добавила Аунг.

Ingenuity и Perseverance сели на Марсе 18 февраля. Винтокрылый аппарат на солнечных батареях оснащен двумя камерами, но не имеет научных инструментов. Это демонстрация технологии, предназначенная для демонстрации возможности полетов на Марсе с атмосферой всего на 1% от атмосферы Земли на уровне моря.

Основная задача Perseverance - поиск признаков древней жизни на Марсе, а также сбор и хранение образцов для будущего возвращения на Землю, но марсоход не приступит к этой работе всерьез, пока не закончится месячная полетная кампания Ingenuity. Perseverance документирует эту кампанию и поддерживает ее. Например, все коммуникации к инвертору, работающему на солнечной энергии, проходят через марсоход.

Аунг и ее коллеги планируют совершить еще четыре полета за две недели, оставшиеся у них в кампании, второй из которых предварительно запланирован на четверг (22 апреля).

Эти полеты будут становиться все более сложными и амбициозными, а команда с течением времени будет летать с изобретательностью все выше, дальше и быстрее.

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"Это первопроходец", - сказала Аунг. "Мы действительно хотим знать, каковы пределы, поэтому мы будем их очень сознательно расширять". 

Она сказала, что хотела бы, чтобы Ingenuity пролетел около 600 м во время своего пятого и последнего полета, при условии, что вертолет будет хорошо выполнять вылеты со второго по четвертый. Неясно, где Ingenuity отправится в свой последний взлет, но вполне возможно, что длительный полет поможет в планировании перемещающихся маршрутов Perseverance. Аунг сказала, что она не знает направления полета и спросит команду марсоходов, есть ли у них какие-либо предпочтения.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе.

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Теги: Ingenuity, Perseverance, Марс
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.04.2021, 10:33
Оценка:  -1
гость
Скажите люди добрые, почему этот вертолетик СОВСЕМ не поднимает пыли?Ведь на Марсе иногда происходят сильнейшие пылевые бури,значит поток воздуха от винта должен поднять облако пыли. Даже пылевые вихри видосами показывали.А тут не наблюдается,хотя вполне верю что он летал...
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