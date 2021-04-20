NASA показало видео полета вертолета на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity вошел в историю авиации, и его робот-напарник заснял все это на видео.

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19 апреля Ingenuity совершил первый в истории полет на двигателе в мире за пределами Земли. Вертолет весом 1,4 кг поднялся на 3 метра над дном кратера Джезеро, продержался в разреженном воздухе Марса в течение 39 секунд и сел в точке взлета.

И у нас есть видео в высоком разрешении этого момента благодаря марсоходу Perseverance, который записал полет с расстояния 70 м с помощью своей мощной системы камер Mastcam-Z.

"Совершенно красивый полет!" Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила менеджер проекта Ingenuity МиМи Аунг, на которой были представлены подробности об знаменательном полете и обнародовано видео Perseverance.

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"Я не думаю, что когда-нибудь смогу перестать смотреть это снова и снова", - добавила Аунг.

Ingenuity и Perseverance сели на Марсе 18 февраля. Винтокрылый аппарат на солнечных батареях оснащен двумя камерами, но не имеет научных инструментов. Это демонстрация технологии, предназначенная для демонстрации возможности полетов на Марсе с атмосферой всего на 1% от атмосферы Земли на уровне моря.

Основная задача Perseverance - поиск признаков древней жизни на Марсе, а также сбор и хранение образцов для будущего возвращения на Землю, но марсоход не приступит к этой работе всерьез, пока не закончится месячная полетная кампания Ingenuity. Perseverance документирует эту кампанию и поддерживает ее. Например, все коммуникации к инвертору, работающему на солнечной энергии, проходят через марсоход.

Аунг и ее коллеги планируют совершить еще четыре полета за две недели, оставшиеся у них в кампании, второй из которых предварительно запланирован на четверг (22 апреля).

Эти полеты будут становиться все более сложными и амбициозными, а команда с течением времени будет летать с изобретательностью все выше, дальше и быстрее.

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"Это первопроходец", - сказала Аунг. "Мы действительно хотим знать, каковы пределы, поэтому мы будем их очень сознательно расширять".

Она сказала, что хотела бы, чтобы Ingenuity пролетел около 600 м во время своего пятого и последнего полета, при условии, что вертолет будет хорошо выполнять вылеты со второго по четвертый. Неясно, где Ingenuity отправится в свой последний взлет, но вполне возможно, что длительный полет поможет в планировании перемещающихся маршрутов Perseverance. Аунг сказала, что она не знает направления полета и спросит команду марсоходов, есть ли у них какие-либо предпочтения.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе.