NASA показало видео посадки Perseverance на Марс

Также NASA опубликовало звук, записанный с марсохода.

NASA выпустило новое видео, которое включает исторические цветные кадры с высоким разрешением с нескольких камер на космическом корабле Mars 2020, когда на прошлой неделе он доставил марсоход Perseverance на поверхность Красной планеты.

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Космические аппараты успешно садятся на Марс в течение 45 лет, но до сих пор мы ни разу не видели, чтобы они действительно совершали посадку. Марсоход Curiosity отправил отрывистую анимацию с низким разрешением, состоящую из изображений, показывающих его точку зрения, когда он спускался на Марс, но Perseverance пошла дальше, используя пять камер с высоким разрешением, разбросанных по всему космическому кораблю - каждая со своей перспективой.

Что не менее примечательно, так это то, что пять камер представляют собой стандартные коммерческие модели, которые были установлены на трех модулях Mars 2020.

Выпущенное видео содержит кадры с этих камер, которые были отредактированы вместе, чтобы рассказать историю последних минут спуска. Видео начинается до того, как гигантский сверхзвуковой парашют был развернут на высоте 11 км. Затем изображение переключается на камеру, направленную вниз, когда снимается тепловой экран, показывая высокоскоростной спуск в кратер Джезеро.

Когда космический корабль приближается к поверхности, на видео впервые видно, как двигатели на Небесном кране стреляют, а Perseverance спускается на поверхность, когда взрыв ракеты поднимает облака песка и пыли. На последнем кадре Небесный кран выпускает марсоход с помощью разрывных болтов, а затем улетает, чтобы разбиться на безопасном расстоянии от места приземления.

Наряду с камерами на борту Perseverance есть микрофон. Он не смог ничего записать во время спуска, но смог уловить звук марсианского ветра и оборудования марсохода после посадки.

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Хотя посадка произошла 18 февраля, на публикацию видео ушло четыре дня, так как большие файлы изображений потребовалось время для передачи на Землю для обработки вместе с данными телеметрии, которые инженеры NASA используют для тестирования систем марсохода, прежде чем он начнет свою миссию по поиску жизни на Марсе.

“Мы установили на космический корабль систему камер EDL [Entry, Descent, and Landing] не только для того, чтобы лучше понять характеристики нашего космического корабля во время входа, спуска и посадки, но также потому, что мы хотели показать всем посадку на поверхность Марса“, - говорит Дэйв Груэл, ведущий инженер подсистемы камеры и микрофона EDL Mars 2020 Perseverance в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, Калифорния.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало снимок Земли и Луны с Марса.