NASA впервые провело запуск вертолета на другой планете: Как это было

Вертолет Ingenuity вошел в историю с первым полетом на Марсе.

19 апреля 2021 года NASA достигло исторической вехи - первого в истории управляемого полета корабля в атмосфере другой планеты.

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Проверочный полет был выполнен на маленьком вертолете под названием Ingenuity, который совершил полет на Красную планету с марсоходом Perseverance, севшего в начале этого года.

Более глубокий анализ этого грандиозного достижения должен произойти во время трансляции NASA, когда мы узнаем больше о высоте, продолжительности полета и других деталях. Вы можете посмотреть запись полета.

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Ingenuity прибыл на Красную планету в феврале, привязанная к брюху марсохода Perseverance во время эпического путешествия на 471 миллион километров. Этот первый в своем роде мини-вертолет станет нашей первой технологической демонстрацией перспектив полета с двигателем в чрезвычайно разреженной марсианской атмосфере.

Корабль весит всего 1,8 килограмма и не имеет никаких научных инструментов, поскольку его основная цель - продемонстрировать полет винтокрылого аппарата. Поскольку плотность атмосферы на Марсе составляет всего 1 процент от плотности атмосферы Земли, Ingenuity имеет непропорционально большие лопасти ротора для ее крошечного тела, и ей придется вращать их с головокружительной скоростью 2500 оборотов в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вертолет на Марсе позвонил домой.