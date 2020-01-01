Переключиться на мобильную версию
Тренды:

NASA впервые провело запуск вертолета на другой планете: Как это было

Комментариев: 0
Вертолет Ingenuity вошел в историю с первым полетом на Марсе.
Вертолет NASA совершил полет на Марсе
Вертолет NASA совершил полет на Марсе
NASA

19 апреля 2021 года NASA достигло исторической вехи - первого в истории управляемого полета корабля в атмосфере другой планеты.

Читай также: NASA протестировала марсианский вертолет в космосе

Проверочный полет был выполнен на маленьком вертолете под названием Ingenuity, который совершил полет на Красную планету с марсоходом Perseverance, севшего в начале этого года.

Более глубокий анализ этого грандиозного достижения должен произойти во время трансляции NASA, когда мы узнаем больше о высоте, продолжительности полета и других деталях. Вы можете посмотреть запись полета.

Читай также: Неизвестные звуки из глубин Марса озадачили ученых

Ingenuity прибыл на Красную планету в феврале, привязанная к брюху марсохода Perseverance во время эпического путешествия на 471 миллион километров. Этот первый в своем роде мини-вертолет станет нашей первой технологической демонстрацией перспектив полета с двигателем в чрезвычайно разреженной марсианской атмосфере.

Корабль весит всего 1,8 килограмма и не имеет никаких научных инструментов, поскольку его основная цель - продемонстрировать полет винтокрылого аппарата. Поскольку плотность атмосферы на Марсе составляет всего 1 процент от плотности атмосферы Земли, Ingenuity имеет непропорционально большие лопасти ротора для ее крошечного тела, и ей придется вращать их с головокружительной скоростью 2500 оборотов в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вертолет на Марсе позвонил домой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Марс, NASA, Ingenuity
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь